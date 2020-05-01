Відома актриса Тетяна Кравченко, зірка "Сватів", показала уривок з улюбленого серіалу українців

На кадрах Тетяна стоїть в майці і плаття. Поруч можна побачити інших акторів. Кравченко звернулася до колеги Людмили Артем'євої і запитала у неї, п'яна вона. Поруч ще стояв в смугастій майці Федір Добронравов, який грає чоловіка Валюхи. Після цього слідувала сцена з пропозицією з'їздити в артек. Відео вийшло дуже цікавим і навіть забавним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати ролик переглянули майже 30 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Ми всією сім'єю 100 разів переглянули, і далі продовжуємо...Коли вже 7-ий сезон буде?! Чекаємо, чекаємо...років 10 чекаємо...", "Обожнюю! Напам'ять вже знаємо і все одно дивимося", "Ви найкращі", "Обожнюю цей фільм і всіх акторів".

Раніше ми повідомляли, що окоченелая Валюха з "Сватів" вразила зовнішнім виглядом.

На знімку окоченелая Тетяна Кравченко постала у синій шапочці з бубоном, червоної олімпійці і в теплій жилетці. Завершили образ шарф і рукавички.

"Всім доброго дня і гарного настрою ☀️🙏🏼", - підписала фото артистка.

При цьому у "Валюхи" можна помітити ніби очі наповнені сльозами, а на обличчі була посмішка.

Повідомлялося, що зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко продовжує радувати своїх шанувальників.

На цей раз популярна російська актриса Тетяна Кравченко у своєму мікроблозі розмістила свій портрет. Малюнок, по всій видимості, намалював і подарував художник, який є шанувальником таланту Кравченко, однак, чиє авторство, вона не вказала.

Єдине, що актриса поцікавилася у фоловерів, чи є схожість з малюнком.

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