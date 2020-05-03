Анастасія Субота, Леоніла Гузь, Маргарита Паша і інші моделі, які заради гарячих образів готові на все

На першому фото можна побачити Анастасію Суботу, "Міс Україна Всесвіт 2019", в прозорій сукні з сіточки. Дівчина нічого не прикрила і можна побачити самі соковиті місця зірки. Модель сиділа на дизайнерському стільці і вигнула спинку для більш пікантною пози. Про этомм пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому кадрі вже Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", яка була в мереживній білизні і панчохах. Модель позувала в профіль і відкинула волосся назад, взявшись за голову руками. Це додало знімку особливої соковитості, яка запалює не тільки серця.

На наступному кадрі Маргарита Паша, "Міс Україна 2019", що стояла в шкіряній куртці та штанях. Дівчина розстебнула верхній одяг і виявилося, що там немає білизни, тому можна оцінити не тільки прес.

"Міс Україна 2017" Поліна Ткач вирішила показати себе взагалі без одягу, але тільки по груди. На фото модель дивиться в камеру і можна побачити частково її обсяги, а нижня частина фото була обрізаної.

Олександра Кучеренка взяла титул "Міс Україна" у 2016 році. Дівчина на одномм з фото показала, як готувалася до того виступу. Зірку знімали в синьому купальнику на білому тлі. Можна оцінити прекрасну фігуру моделі, яку вона продемонструвала не соромлячись.

Нагадаємо, Міс Україна Леоніла Гузь вразила ідеальним особою поблизу

А ще Politeka писала, що «Міс Україна» Леоніла Гузь здивувала несподіваним перевтіленням

Також Politeka повідомляла, що Міс Україна Леоніла Гузь відмовилася від нижньої білизни, кадри безсоромності



