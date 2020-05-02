Зірка популярного серіалу "Школа" Єлизавета Василенко показала несподіване фото у своєму блозі

Як повідомляє Politeka.net, Єлизавета Василенко зіграла блогера і саму яскраву дівчинку Лоліту "Лолу" Гавриленко в популярному українському серіалі "Школа".

Після успіху серіалу на її сторінку в Instagram звернули увагу сотні тисяч підписників. Зараз на її блог підписано 978 тисяч користувачів мережі. Новий знімок дівчини здивував її шанувальників, адже вони помітили зміни на обличчі красуні. Вона дійсно виглядає не реальної, а ляльковою.

21-річна актриса Єлизавета Василенко, відома з українського серіалу "Школа", зачарувала фотографією з даху висотки, показавши, де вона проводить карантин. Відповідну фотографію актриса Василенко виставила на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина постала перед шанувальниками з макіяжем – максимально природним з використанням косметики в нюдовій гамі: персиково-рожева помада, тоналка і туш для довгих вій. Волосся зірки завите і ідеально зачесане на проділ. На дівчині майка з глибоким декольте, яка підкреслює її спокусливі форми. На знімку дівчина буквально нагадує українську співачку Надю Дорофєєву.

Підписники Василенко були шоковані новою фотографією юної актриси. Багато з них обдарували красуню тонною компліментів. Але інші також помітили, що дівчина дійсно виглядає нереальною. Були серед коментаторів ті, хто запідозрив красуню у використанні уколів краси.



"Яка краса 💖💖💖", "Оу, милашка 🙈❤️😍🔥", "Нереальна😻😻😻", "Ваааауууу😻🔥", "Скільки мл вколола в губи", "А ми тебе любимо♥️♥️,дуже ,дуже,сильно,ти промінчик сонця😻😻", "Твоя посмішка освітлює галактики 😍", "Лізочка ти така зайчик🐰🐰🐰", "Ти шикарна Ліз😍😍".

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