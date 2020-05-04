Українська співачка Тіна Кароль показала відео, зняте спеціально для проекту "Життя триває"
Цього разу співачка вирішила взяти участь у спеціальній зйомці, в якій їй довелося розфарбувати себе і виконати свою зворушливу пісню "Життя триває", яка була присвячена дуже важливій темі, передає Politeka.net.
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Так, цього разу Тіна з'явилася у відвертій смарагдовому сукню з відкритими плечима і досить глибокої зоною декольте. Співачка зібрала волосся в гладку зачіску і завдала природний макіяж.
На задньому фоні можна помітити кадри з медиками, які зараз ризикують життям, борючись з вірусом.
«Я в захопленні і вдячності захисникам невидимого фронту - нашим лікарям, які ризикуючи власним життям рятують життя інших. Я розчиняюся у ваших сльозах, у ваших страхи, у ваших сподіваннях і в вашому життєлюбність. Завдяки вам Життя триває! * Підтримай українських лікарів! Приєднайся до марафону каналу @1plus1_ua «Ти не один», відправивши смс на номер 88001 #tinakarol #тинакароль», - Тіна пише на своїй сторінці.
До цього фанати популярної української співачки знайшли цікаве схожість між фотографіями Кароль та її сина. Відповідні знімки були опубліковані на одному з фан-акаунтів в Instagram.
Так, на фото Тіна Кароль спускається по сходах в облягаючому білому топі і таких же білих шортиках, відмінно демонструють стрункі ніжки співачки. Волосся Кароль спадають на плечі великими локонами, завершуючи її ніжний образ.
Поряд з цим знімком розмістили фотографію сина співачки Веніаміна, зроблену на тому ж самому місці. Хлопчик, як і мама, починає спускатися по сходах. Правда, замість гламурного образу, він одягнений в просту повсякденну одяг хлопчика-підлітка.
«Повторив мамине фото», - йдеться у підписі до знімків.
Судячи з усього, дивну схожість оцінила і сама Кароль, адже вона продублювала фанатський пост в своєму розділі Сториз.
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