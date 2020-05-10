Відома співачка Крістіна Орбакайте показала сімейний знімок

Як повідомляє Politeka.net 48-річна Крістіна Орбакайте звернулася до свого сина Дені Байсарова, якого народила від бізнесмена Руслана Байсарова в особистому блозі. Хлопець живе в Лондоні і в період пандемії не зміг возз'єднається з ріднею навіть у свій день народження – 10 травня.

Крім того, вона показала в особистому блозі Instagram фото старшого онука Алли Пугачової, який чимало здивував шанувальників знаменитості. Адже парубок дуже схожий на Максима Галкіна. Коли Пугачова це побачить у неї буде істерика.

"З Днем Народження, синку! Дуже незвичний травень цього року(( Всі наші плани і мрії в ізоляції, але в твої 22 роки це заклик до дії і новим ідеям🙌 Нехай все збудеться 🙏🎈❤️", - написала співачка, привітавши сина з днем народження.

На знімку, який зірка показала в мережі вона позує разом з Дені. На Орбакайте біла сукня, її волосся зібране на потилиці, а на обличчі мінімум макіяжу. Онук Пугачової обрав для зйомки футболку і блакитну сорочку, яка підкреслила колір його очей. Руде волосся зачесане назад, на вустах щаслива усмішка.

Користувачі мережі умилились знімку матері і сина, засипавши їх компліментами. Багато підписників Орбакайте приєдналися до привітань, побажавши хлопцеві всього самого найкращого. Інші коментатори почали розмірковувати над тим, на кого схожий Дені, були і ті хто помітив, що хлопець виявився точною копією Максима Галкіна.

"Які ви милі !!!Щастя вам !!!🙏🌸", "Гарненький", "З днем народження, Дені! Як же швидко ви ростете, діти...😢😢😢", "Такий світ в очах обох!!! Мамина краса!!!😍🥰🥰🥰", "Гарненький такий) дуже на маму схожий", "Дуже схожий на Максима Галкіна", "Красені".

Нагадаємо, 6-річна дочка Пугачової вразила дивними розвагами, Галкін показав відео.

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