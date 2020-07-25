Не з'являлася на батьківщині з 2017-го

Співачку Світлану Лободу, яка вже тривалий час живе в Росії, помітили в Україні

Про це слало відомо Телеграм-каналу "Звездач", передає Politeka.net. Що примітно, відеозапис виступу сама артистка опублікувала в сториз на своїй сторінці в Instagram.

За даними джерел, 24 липня Світлана Лобода заспівала на закритому заході в Одесі вперше за три роки. Співачка виконала тільки для VIP-гостей свої композиції "Твої очі" і "До біса кохання". Як завжди, вбрання артистки було максимально спокусливим. Вона одягла чорне боді з поясом, яке відкрило стегна, а також високі чорні чоботи і білий піджак.

До цього співачка в останній раз виступала в Україні в травні 2017 року. Тоді активісти зірвали сольний концерт знаменитості в Одесі, Світлана Лобода планувала ще раз виступити на етм місті у вересні, проте захід скасували. З тих пір виконавиця воліє виступати в Росії та інших країнах.

Раніше Світлана Лобода з'явилася на публіці в компанії відомого турецького шеф-кухаря Нусрета Гекче і палко його обняла на камеру. Вона побувала в одному з ресторанів свого друга в крихітному чорному платті з рожевим декором і оголеними плечима.

На опублікованому відео Світлана спустилася по сходах, танцюючи і підспівуючи під свій хіт.

Нагадаємо, Лобода зважилася на кардинальну зміну іміджу, фото підірвало мережу.

Як повідомляла Politeka, Лобода засвітила зайве, вихваляючись формами без фотошопу.

Також Politeka писала, що Лобода в тоненькому топі не втрималася від шалених танців.