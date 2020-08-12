Популярна українська актриса і телеведуча Руслана Писанка змогла помітно схуднути

Актриса завжди була володаркою пишних форм, проте в якийсь момент все ж вирішила схуднути. Для цього вона зважилася взяти участь у проекті "Зважені і щасливі". За 8 місяців вона зуміла вразити всіх своїм перетворенням, скинувши 42 кг.

Зірка вирішила поділитися секретами і тонкощами свого вражаючого схуднення і заодно розповісти, як їй вдається підтримувати вагу, передає "РБК-Україна".

"Якщо ви хочете надихнутися, почати нове життя, але не можете зробити перший крок, шукайте друзів по нещастю. Це мотиваційна штука. Одна справа, коли наодинці з собою. А коли йдеш в якісь спільноти, де є люди, які мають досвід... можливо, їх теж має щось підстьобнути. Якщо об'єднується кілька друзів по нещастю, вони одразу стають щасливими!",- рекомендує Писанка.

Також ведуча радить поглянути на свій раціон з боку. Вона закликає не відмовлятися від хліба, а замінити його на цільнозерновий, не виключати жири повністю, а обрати корисні. За словами актриси, тільки завдяки збалансованому харчуванню і великій кількості рідини, їй вдалося схуднути так, щоб шкіра не обвисла.

А щоб не набрати вагу знову, Руслана Писанка намагається триматися якнайдалі від спокус і не приховує цього. Замість калорійних гарнірів з м'ясом вона обирає легкі супи або рибу з овочами. Кафе з випічкою обходить стороною.

Крім того, актриса робить упор на фізичні навантаження: віджимання, присідання, планка щодня. Якщо немає можливості позайматися, просто багато ходить пішки-більше 15 тис. кроків в день.

Нагадаємо, Руслана Писанка круто розгорнула своє життя.

Також Рoliteka повідомляла, що Руслана Писанка змінилася до невпізнання.

Як Рoliteka писала, що Писанка розповіла, як тримається у формі.