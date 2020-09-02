67-річний народний артист Росії Юрій Шликов був по-звірячому побитий біля під'їзду свого будинку в Москві напередодні ввечері

На чоловіка напали вантажники, яким артист зробив зауваження через неприбране сміття, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ і соцмережі.

Як стало відомо, Шликов повертався з прогулянки з собакою. Біля свого під'їзду в будинку на Комсомольському проспекті він побачив, як чоловіки заносять в під'їзд меблі, і попросив їх прибрати за собою. Однак реакція вантажників виявилася, м'яко кажучи. непередбачуваною. Вони повалили актора на землю і почали бити ногами, в тому числі, і по обличчю.

Від більш важких наслідків Шликова врятувала сусідка, яка проходила повз. Вона відразу ж викликала поліцію на місце інциденту. Нападників затримали і доставили у відділення поліції.

Що стосується травм, які отримав актор, то на даний момент відомо, що у нього розбита губа.

За фактом нападу триває перевірка.

Юрій Шликов – один з провідних акторів театру імені Євгена Вахтангова, також відомий численними ролями в російських серіалах, таких як "Кулагін і партнери", "Час Волкова 3", "Журов", а також в декількох театральних постановках. Крім того, в 2006 році поставив п'єсу "Собака на сіні" в театрі ім. Вахтангова.

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Звернемо увагу, що актор довгий час боровся з онкологією. На момент трагедії йому було 76 років.

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