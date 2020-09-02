Радянська зірка кіно Ірина Печернікова, яка зіграла головну роль у фільмі "Доживем до понедельника", померла 1 вересня
Легенда радянського кіно не дожила до свого ювілею всього один день – 2 вересня їй могло виповнитися 75 років. Про це повідомляє ТАСС.
"Вона сьогодні ввечері померла, поки причина смерті невідома, ми сидимо, чекаємо поліцію", - розповіла виданню подруга заслуженої артистки РРФСР Ніна Давидова.
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Ірина Печернікова народилася в 1945 році в місті Грозному (Чеченська Республіка, РФ). У 1966 році закінчила Школу-студію МХАТ. Потім почала працювати в Московському театрі ім. Ленінського комсомолу, а з 1968 року – в Академічному театрі ім. Маяковського. Служила також у Державному академічному Малому театрі в 1978-1990-х роках.
У кіно дебютувала у фільмі-опері 1967 року "Кам'яний гість". Знімалася в культових картинах "Города и годы", "Открытие", "Два капитана", "Птицы наших надежд" та інших - у ті роки її фільми дивилися всі. Найбільшу популярність актрисі принесла роль вчительки англійської мови Наталії Горєлової у фільмі 1968 року "Доживем до понедельника".
У 1990-х призупинила кар'єру. У 2010 році відновила творчу діяльність, брала участь у різних проектах в кіно і на телебаченні, в тому числі стала учасницею шоу "Формулы красоты".
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