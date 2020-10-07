Поп-король російської естради Філіп Кіркоров з'явився в компанії президента РФ Володимира Путіна
Як повідомляє Politeka.net, співак Філіп Кіркоров виклав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram спільне фото з президентом Росії Володимиром Путіним і привітав його з днем народження.
На фото помітна різниця в зрості між ними, створюється враження немов Кіркоров втягнув плечі і присів аби не бентежити президента Росії.
Путін і Кіркоров знаходяться, судячи з усього, в кабінеті президента Росії. Путін носить сорочку і фіолетову краватку, а Кіркоров обрав для зустрічі чорну кофту в яскравий принт.
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"З днем народження, пане Президенте!",- підписав знімок російський співак.
При цьому багато користувачів мережі не поспішали приєднуватися до привітань, а радили президенту Росії відправитися скоріше на пенсію. Інші звернули увагу на різницю в зрості Путіна і Кіркорова.
"Путін на табурет встав або ви присіли?", "Пора на пенсію", "Нами править пенсіонер жесть😂 😂 😂", " Кіркорову намазано там, де диктатура. Цікаво, хто наступний!", "Дивно, що різниця в зрості майже непомітна, Він присів або Путін на табуретці?".
Варто нагадати, що цієї весни Філіп Кіркоров провів спільний прямий ефір в "Інстаграмі" з відомою виконавицею Олею Поляковою.
У бесіді артисти торкнулися теми гастролей по Україні. Російський артист тоді рвався в Україну і заявляв, що його "найбільше бажання приїхати в Україну і дати розкішний концерт в залі "Україна"".
Нагадаємо, Кіркоров несподівано зібрався на "Євробачення" з блондинкою-красунею.
Як повідомляла Politeka, посивілий Кіркоров в спідниці не стримався і похвалився придбанням.
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