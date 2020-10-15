Топовий український модельєр Андре Тан розповів про конфлікт з артисткою Таїсією Повалій

Модельєр розповів, що пошив для Повалій кілька суконь з натурального шовку. Через тонкий матеріал над кожним швом була виконана ювелірна робота, але вони неугодили артистці. Вона попросила розшити їх на міліметр.

Про це він розповів під час YouTube-гри "Правда чи дія", передає Діалог.

"Ми все зробили московським швом, запакованим без оверлочка. Вона приходить і каже: "все прекрасно, Андре, але можна все розшити на 1 міліметр? Це п...дец. Це називається все викинути і пошити по-новому",- розговорився дизайнер.

Коли співачка попросила модельєра перешити всі сукні, Андре Тан вирішив безкоштовно віддати їй вбрання, при цьому відмовився коли-небудь більше співпрацювати з Повалій і заніс її в "чорний список" клієнтів.

"Я сказав: заберіть! Але більше я працювати з Вами не буду!"- додав він. Після конфлікту з дизайнером Повалій неодноразово з'являлася на заходах в сукні від модельєра, яка нібито була їй замала.

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