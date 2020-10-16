Телеведуча не думала, що буде так складно

Ведуча "1+1" Алла Мазур розповіла, як дізналася про рак і з якими труднощами зіткнулася на перших етапах лікування

Вона зазначила, що помітила новоутворення на грудях перед відпусткою. Спочатку вона пішла до лікаря і він запевнив її, що причин для серйозного занепокоєння немає. Але незабаром пухлина почала збільшуватися.

Про це Мазур розповіла в інтерв'ю для видання Магіе Сlaire.

"Минулого року перед поїздкою у відпустку я помітила ущільнення в молочній залозі. Нічого не боліло. Просто маленька акуратна горошина, яка ніяк мене не турбувала. Звернулася до лікаря, він направив мене на мамографію, яка нічого підозрілого не показала. Спокійним було і УЗД. Лікар сказав, що я можу їхати на відпочинок, уникати сонця і прийти на повторну консультацію", - розповіла ведуча.

Зірка також назвала ймовірну причину виникнення ракової пухлини. За словами Алли Мазур, вона пережила в той період ряд стресів, і саме вони могли спровокувати захворювання.

"Зараз думаю, що зростання ущільнення спровокували стресові ситуації. Тому моя перша порада жінкам: захищайте себе від стресу. У нашому житті його не уникнути. Займайтеся йогою, вимовляйтеся подругам, шукайте позитив, ви у себе одна, і всі хвороби дійсно від нервів", –додала Алла.

Ведуча також зіткнулася з українськими реаліями один на один і зрозуміла, чому в нашій країні так багато онкохворих. Її "відфутболювали" різні медики, але вона не здавалася.

"З центру, куди мене направили по страховій, повідомили" фахівець, який робить біопсію, зараз у відпустці. Тому зверніться до нас через місяць". "Тепер Я розумію, чому в Україні так багато онкохворих", - відповіла я. і звернулася в іншу клініку. Подібних історій чимало. Тому моя друга порада - не здаватися. І навіть якщо є відчуття, що Вас футболять – шукати інших, більш уважних фахівців", – підсумувала телеведуча.

Зараз Алла з успіхом поборола рак грудей, адже це не вирок. Вона стала прикладом мужності і сили для багатьох жінок.

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