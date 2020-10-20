Сестра загиблої в ДТП зірки "Дизель шоу" Марини Поплавської розкритикувала ідею колег артистки встановити на честь неї пам'ятник
Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію Людмили Поплавської у соцмережі.
Так, жінці не сподобалося, що колеги артистки не погодили з нею пам'ятник, який хочуть встановити в Житомирі. Сестра загиблої актриси розкритикувала скульптуру, яку виготовили колеги артистки по "Дизель шоу".
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Так, артисти "Дизель шоу" ініціювали створення пам'ятника на честь загиблої колеги. Скульптуру планують встановити в парку в Житомирі.
Однак сестра загиблої не схвалює скульптуру, вважаючи це "розважальним атракціоном".
"Я перепрошую , але саме зараз пам'ять перетворюється в розважальний атракціон "фото з Зіркою" . Паркова скульптура не має нічого спільного з моєю рідною людиною. Цей пам'ятник планують встановити в сквері Лятошинського, де вже встановлено пам'ятник Героям Небесної сотні. А пропозиція ініціаторів сісти і зробити фото з фігурою Марини Поплавської має вигляд наруги і посміховиська", - впевнена сестра загиблої артистки.
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