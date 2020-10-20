Народний артист України Олександр Пономарьов побачив пророцтво в картині італійського художника

Як передає Politeka.net, на дивовижну деталь співак вказав у пості на своїй сторінці в Insargam.

На опублікованому кадрі видно, що люди пересуваються по вулицях міста в колбах, які можливо захищають їх від якоїсь загрози.

"У 1962 році італійський журнал пофантазував як будуть жити люди в 2022 році! Соціальна дистанція?",- зазначив у підписі до кадру співак.



