Народний артист України Олександр Пономарьов побачив пророцтво в картині італійського художника
Як передає Politeka.net, на дивовижну деталь співак вказав у пості на своїй сторінці в Insargam.
На опублікованому кадрі видно, що люди пересуваються по вулицях міста в колбах, які можливо захищають їх від якоїсь загрози.
"У 1962 році італійський журнал пофантазував як будуть жити люди в 2022 році! Соціальна дистанція?",- зазначив у підписі до кадру співак.
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Підписники Пономарьова також відзначили, що ця картина могла втілитися в життя.
"Шкода те, що раніше це було вигадкою, фантастикою, а зараз є реальністю", "Господи, спаси від такої ізоляції. Давайте дотримуватися всіх правил, по можливості обмежити подорожі і скоротити коло спілкування!", "Цей художник дуже дивний, м'яко висловлюючись. У нього досить незвичайні картини. А тут люди самі протягнули за вуха. Він так бачив засоби пересування в майбутньому, але пішоходи без масок . Хоча перше враження відразу навіває думки про нашу ситуацію в світі зараз", - писали під постом співака.
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