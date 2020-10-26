Британський актор Джонні Ліз з серіалів «Ліга джентльменів» і «Метод Крекера» помер у віці 78 років

Про це повідомила його дочка Холлі для журналістів The Sun. За її словами, батько хворів останні два тижні.

У день смерті Ліза госпіталізували, вже в лікарні він переніс серцевий напад, лікарі виявилися безсилими і не змогли його врятувати. А за добу до смерті у нього виявили коронавірус.

«Він був класним хлопцем, його всі любили та поважали. Він міг розсмішити будь-кого. Він був дуже сильною людиною і моїм другом. Я не знаю, що ще сказати. Мені дуже важко зараз»,- сказала Холлі.

Нагадаємо, Джонні Ліз народився 31 грудня 1941 року в місті Йорк, Великобританія. Його першою появою на великому екрані стала епізодична роль в ситкомі «Відкрито цілодобово». Популярність артисту принесла роль Гаррі Клейтона в серіалі «Вулиця Коронації».

Актор широко відомий глядачами ролями Неда Гловера в серіалі «Ферма Еммердейл» і Гаррі Клейтона в серіалі «Вулиця Коронації». Крім цього, брітнаський актор грав у стрічках «Англійський цирульник», «Метод Крекера», «Ліга джентльменів», «Життя на Марсі» і «Биття серця».

Весь світ сумує, в мережі фанати актора висловлювали співчуття рідним і близьким, не в силах повірити, що його вже немає.

«Спочивай з миром, співчуваю його родині та друзям», «Добре пам'ятаю його в Еммердейлі і як коміка. Так сумно чути про його смерть, нехай він спочиває з миром», «Мої співчуття»

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