Відомий український музикант і продюсер Андрій Данилко спростував інформацію про те, що в нього нібито є елітна нерухомість

Як передає Politeka, про це Данилко розповів в інтерв'ю KP.UA.

Данилко зазначив, що у нього немає і ніколи не було трирівневих апартаментів з дванадцятьма кімнатами, а також заміського особняка, фото якого раніше публікувалися в ЗМІ.

Також раніше у мережі з'явились знімки нібито квартири музиканта в висотному будинку на Хрещатику.

Музикант підтвердив, що він справді за адресою Хрещатик, 25, проте його квартира - не та, про яку писали ЗМІ. Своє ж помешканя Данилко нікому зі сторонніх не показував.

При цьому Данилко назвав несмаком те житло, яке йому приписували ЗМІ.

"Жахливий і позбавлений смаку вигляд. І особняк якийсь жахливий. Я прекрасно знаю квартиру, про яку написано. Це третій поверх, не буду говорити, на якому живу я. І ця квартира, по-моєму, в арешті", - сказав він.

Артист також спростував, що він живе "на широку ногу", як про нього написали в ЗМІ. Він запевнив, що насправді звик жити досить скромно.

"А ще ж пишуть, що Сердючка шикує, жирує... Я абсолютно скромно живу за своїми мірками. Тим більше, у мене ніхто не буває. Тільки Інка (Інна Білоконь, "мама" Вєрки Сердючки, - ред.). Ось сьогодні, до речі, приїхала, і домробітниця, яка прибирає. Це не мої історії про закулісне життя. Я можу поділитися якимось особистими фотографіями, якщо є якийсь привід. Але показувати квартиру, де ти спиш, розповідати, яка у тебе плитка, двері - мені здається, це принаймні нескромно", - сказав він.

Коментуючи квартиру, в якій Данилко насправді живе, він наголосив, що у нього прекрасний вид з вікна, який, можливо, він колись покаже. Однак саме житло, за словами артиста, у нього дуже скромне і стримане.

Як відомо, раніше українські журналісти писали про те, що квартира Андрія Данилка нібито вся в позолоті, в ній 12 кімнат і цілих три поверхи. Цим житлом, за версією ЗМІ, Данилко нібито обзавівся ще 10 років тому. Розповіли навіть про вартість апартаментів - на той момент артист нібито "відвалив" за елітне житло 1,2 млн доларів. У квартирі аж шість санвузлів і три ванних. Але і на цьому "багатства" Данилко не закінчуються - ЗМІ також приписали йому розкішний 4-поверховий особняк в Бучі.

Нагадаємо, шалена мама Сердючки показала, як треба цілуватися, Данилко аж почервонів: "розкрила чакри".

Як повідомляла Politeka, Горбунов запалив з Вєркою Сердючкою на "Танцях з зірками", мама не поступилася: "хочеться частіше...".

Також Politeka писала, що шалена мама Вєрки Сердючки захамутала літнього красеня, кадри утіх:»допомагає розкриватися...".