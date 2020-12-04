Зірка шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла, як їй доводилося переживати насильство

Про це дівчина розповіла в ефірі шоу "Ходять чутки".

"Холостячка" відверто зізналася, що двічі переживала насильство: коли була у відносинах з батьком її дитини і через 4 роки після того, як народився її спадкоємець Платон.

"Коли ти згадуєш про себе, тоді вже час відмовлятися від цього. І так зі мною сталося. Так, поступово десь щось прощалося, але досягли апогею. Важко ми розлучалися, з поліцією... Звичайно, у мене є періоди, коли у мене інтенсивні зйомки, а є і періоди, коли їх у мене взагалі немає. Потім вже якісь незрозумілі сварки, ревнощі, причому скажена. Ось я прям розумію, що значить ревнувати до стовпа", - розповіла Ксенія Мішина в ефірі Youtube-шоу.

Дівчина зізналася, що потім сварки переросли в рукоприкладство і коханий тримав навіть її під замком в квартирі, але їй дивом вдалося вибратися.

"Поліція [на виклик] не приїхала. Поліція була викликана, але як тільки вона почула зі слів сусідів про те, що це сімейні розборки - ніхто не приїхав. Ти уявляєш? Він у мене забрав телефон, я була замкнена в квартирі і мені дивом вдалося вибігти на вулицю", - продовжила розповідати" Холостячка " в ефірі програми.

Дівчина впевнена, що вона повинна була зустрітися з такими чоловіками-тиранами, щоб отримати певний досвід.

"Мені здається, це якась кармічна штука. Я вірю в якісь такі кармічні штуки, вірю, що хтось, мабуть, комусь винен. Я не знаходжу іншого пояснення, але я не знаю, як жінка повинна спровокувати іншого чоловіка, щоб він почав її бити? У мене немає такої позиції провокатора", - резюмувала Ксенія Мішина в спілкуванні зі співрозмовником.

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