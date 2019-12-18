Погода в Україні 18 грудня приємно здивує всіх, оскільки деякі регіони прогріються до рекордних «плюсів»

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

Так, у середу, 18 грудня, погода порадує українців теплом і сонцем. Вітер буде в межах 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вночі знизиться до 3-5 вище нуля. А вдень повітря прогріється до небувалих 10-12 за Цельсієм.

Жителям півдня, заходу і українського Криму завтра варто очікувати немислимих для зими +12-14 градусів.

Невелике похолодання варто очікувати в Сумській, Харківській та Луганській областях. Там повітря прогріється лише до 2-7 тепла вдень.

А от мешканцям Києва, згідно з прогнозом синоптиків, варто очікувати 11-14 тепла. Вночі повітря охолоне до 1-5 за Цельсієм.

Як повідомлялося раніше, в останні дні погода ставить українців в глухий кут: зима ніби сказилася. Фахівці стверджують, клімат змінюється, і неймовірне потепління, яке ми зараз можемо спостерігати, триватиме і далі. А закінчиться все тим, що зима скоротиться, "втративши" один місяць, і стане не такою суворою, як була раніше.

Про кардинальну зміну клімату раніше заявила завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського науково-дослідного гидрометеоинститута Віра Балабух. За її словами, за рік температура підвищується на 0,1 градус, а до кінця 21 століття в Україні стане спекотніше вже на 3,2 градуси. Це по среднеоптимистическому прогнозом. Слідуючи з цього, теплий період може стати більше до 2-3 тижнів.

"Холодний період може стати ще на місяць коротший, а суворість зими зменшиться. Якщо в полярних широтах середня за рік температура зросте на 8 градусів, то це вже збільшення тривалості теплого періоду на вісімдесят днів", – наголосила Балабух.

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