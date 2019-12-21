Погода в Україні 21 грудня влаштує немислиме, оскільки стовпчики термометрів впаде до «рекордної» позначки

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Так, в цілому де буде ясним, лише місцями спостерігатиметься хмарність. У Львівській та Закарпатській областях пройде невеликий дощ.

Жителям західних регіонів варто очікувати похолодання до 6-10 тепла, вдень 1-5 вище нуля вночі. На півночі очікується 6-9 за Цельсієм. Вночі повітря охолоне до 2-6 тепла.

Центральні регіони чекає 7-10 тепла, вдень 1-5 за Цельсієм вночі. Східну Україну завтра накриють 3-7 тепла, вдень 0-3 морозу у вечірній час.

Українцям, які проживають на півдні, варто готуватися до 9-13 тепла, вдень 2-7 вище нуля за Цельсієм.

У Києві, згідно з прогнозом синоптиків, очікується 7-9 тепла вдень і близько 4-6 градусів вище нуля вночі.

Як повідомлялося раніше, з'явився новий прогноз погоди на Новорічну ніч. Про те, чого чекати українцям, розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Так, згідно з прогнозом, в ніч на перше січня 2020 року в Києві очікується -2-4 градуси і без опадів.

«Буде ожеледиця, тому краще подбати про "зимовій гумі" для вашої новорічної взуття», - попередила синоптик.

Погода в Києва поки буде теплою, а зниження температури повітря почнеться 28 грудня.

Основні опади передбачаються у найближчі неділю, понеділок, вівторок. Однак це будуть дощі.

Щодо снігу, то він ймовірний 29 грудня, хоча і невеликий.

Нагадаємо, погодна аномалія атакує Україну, синоптики попередили про небезпеку.

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