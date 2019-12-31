Російський актор Михайло Єфремов висловився з приводу свого ставлення до України

Єфремов нерідко висміює політику Путіна по відношенню до внутрішніх проблем РФ, анексії Криму, Евромайдана і багатьох інших.

Так, він вважає, що Росія повинна віддати Кримський міст Україні і поставляти газ в країну безкоштовно і тільки в цьому випадку, на його думку, країни зможуть примиритися.

"Треба їм цей міст віддати. Нехай вони беруть гроші за проїзд… З Кримом, мені здається, треба розбиратися з Україною саме грошима. Якщо Україні посилати газ безкоштовно 10-15 років, то цілком можна домовитися. А вони піднімуться на цьому", - вважає актор.

Єфремов, крім усього іншого, різко висловлювався про російський народ і називав їх ключовими рисами - заздрісність і фальшивий патріотизм.

"Зараз всі на патріотизмі. Значить, точно прокрались. Якщо заговорили про патріотизм, значить, точно дірки в кишенях", - вважає Єфремов.

Варто відзначити, що ще в 2017 році актор відмовився від поїздки в Крим саме через те, що робота на анексованому півострові завадить йому в майбутньому відвідати Україну.

"Якщо я буду працювати в Криму, мене не пустять в Україну. Я почекаю все-таки, поки українці не видихнуть або щось ще... Якщо так, то я вибираю в даному випадку, хоча я в Криму практично виріс, і там я і почав як артист, як кіноактор. Я не можу сказати, що я ридав в подушку, але це було дуже неприємно мені", – пояснює артист.

Нещодавно ми писали, що Михайло Єфремов пояснив своє порівняння російського народу з гнидою.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

У 2013 році артист заявив, що "наш народ - не дитина, а мерзенна підліткова гнида". Його запитали, що він тоді мав на увазі.

"Заздрісність, крикливость, истеризм, - все, що потім і проявилося в 2014 році", - пояснив Єфремов.

При цьому він назвав себе "невід'ємною частиною" народу, додавши, що сам володіє цими якостями з тією лише різницею, що йому буває частіше це соромно.

Нагадаємо, Єфремов без сорому припечатав росіян.

Як повідомляла Politeka, Єфремов назвав переломний рік в історії Росії.

Також Politeka писала про те, що Єфремов ошелешив росіян несподіваною пропозицією.