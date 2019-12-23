Так, на кадрах можна побачити центр Донецька – зокрема повністю зруйновані будівлі супермаркету Metro, від якого залишилися тільки бетонні конструкції, після того, як терористи "ДНР" розграбували його ще в 2014 році.

"Кількість осколків тут реально зашкалює!" – прокоментував автор відео.



Під цим роликом користувачі мережі активно обговорили результати приходу "руського світу" на Донбас, а місцеві жителі поскаржилися на окупантів.



"Абхазія повторилася", "Тому що там, де "руський мир", все перетворюється на лайно...", " Навіть люки спи*дили. Про що з ними говорити?", "Донецьк перетворився просто в російський полігон, а в полігоні не потрібна інфраструктура", " діряві називають це свободою)", "Д**ни. Знищили мій регіон. Російський світ ти проклятий.", - писали в сети.

Жил такой себе Донецк "угнетенный" Украиной, с новостройками, работой, новым аэропортом, с Лигой чемпионов на новом стадионе. А потом вдруг - бац!! И его "асвабадили"!

Что становится с территорией, когда туда приходит русский мир? Там вас ждет разруха, гнетущая мгла и серая зона. pic.twitter.com/h7xipuaj33 — Zello-XOXMA (@ZelloXoxma) December 22, 2019

Раніше в мережі з'явилися фото, як виглядав Донецький аеропорт до війни, а також показали, як він виглядає після руйнувань.

На опублікованих кадрах, якщо в двох словах, суцільний морок – видно сліди обстрілу, розбиту дорогу, будівлі, сміття. Колись функціонує аеропорт перетворився на, фактично, покинуту смітник.

Нагадаємо, жителі ОРДЛО зізналися, що думають про ситуацію на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, обмін полоненими між Україною і РФ: хто може повернутися додому перед Новим роком

Також Politeka писала, що экс-ватажок "ДНР" вибухнув маячнею про похід на Київ.







