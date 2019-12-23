В мережі показали, як зараз виглядає центр тимчасово окупованої Росією Донецка
Як передає Politeka.net, відповідна запис опублікована на сторінці Zello-XOXMA в Twitter (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
"Жив такий собі Донецьк, "пригноблений" Україною, з новобудовами, роботою, новим аеропортом, з Лігою чемпіонів на новому стадіоні. А потім раптом – бац!! І його "асвабадили". Що стає з територією, коли туди приходить "русскій мір"? Там вас чекає руїна, гнітюча мгла і сіра зона. ", – йдеться у підписі під роликом.
Так, на кадрах можна побачити центр Донецька – зокрема повністю зруйновані будівлі супермаркету Metro, від якого залишилися тільки бетонні конструкції, після того, як терористи "ДНР" розграбували його ще в 2014 році.
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"Кількість осколків тут реально зашкалює!" – прокоментував автор відео.
Під цим роликом користувачі мережі активно обговорили результати приходу "руського світу" на Донбас, а місцеві жителі поскаржилися на окупантів.
"Абхазія повторилася", "Тому що там, де "руський мир", все перетворюється на лайно...", " Навіть люки спи*дили. Про що з ними говорити?", "Донецьк перетворився просто в російський полігон, а в полігоні не потрібна інфраструктура", " діряві називають це свободою)", "Д**ни. Знищили мій регіон. Російський світ ти проклятий.", - писали в сети.
Раніше в мережі з'явилися фото, як виглядав Донецький аеропорт до війни, а також показали, як він виглядає після руйнувань.
На опублікованих кадрах, якщо в двох словах, суцільний морок – видно сліди обстрілу, розбиту дорогу, будівлі, сміття. Колись функціонує аеропорт перетворився на, фактично, покинуту смітник.
Нагадаємо, жителі ОРДЛО зізналися, що думають про ситуацію на Донбасі.
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