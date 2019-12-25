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Путіну завдали удару по хворому місцю, від нокауту відділяє всього одне: "якщо Захід не побоїться..."

Введені Сполученими Штатами санкції проти "Північного потоку-2", запрацювали практично відразу, хоча багато в їх ефективність не вірили.

Про це заявив журналіст і публіцист Віталій Портніков.

За його словами, саме з-за них компанія, яка є головним трубоукладачем СП-2, прийняла рішення призупинити роботи.

"Компанія явно не хоче ускладнювати відносини з США, і сприйняла санкції як однозначний сигнал - у Вашингтоні проти «Північного потоку-2», і навряд чи привітно поставляться до фірм, які беруть участь у цьому проекті", - зазначив журналіст.

Крім того, він підкреслив, що США показали, що зупинити Путіна не так вже й складно



"Для цього потрібно приймати справді ефективні заходи, а не створювати лише видимість протидії. Санкції, які Захід ввів проти РФ за Крим і Донбас - це лише вираз обурення, не більше. Тепер же задіяні зовсім інші заходи протидії", - стверджує він.

Українцям відключать улюблені телеканали: коли і кого це торкнеться

Українців чекають серйозні зміни, які торкнуться телебачення.

Повідомляється, що вже після новорічних свят в Україні заблокують популярні телеканали.

За умови, якщо українські сім'ї не перейдуть на супутникове телебачення або не придбають собі додатковий тюнер, то без популярних телеканалів залишаться від 4 до 6 мільйонів українців.

Відомо, що кодування популярних серед населення телеканалів заплановано на 20 січня 2020 року.

В 3:00 ночі буде закодовано 23 телеканалу з 80 можливих. Але телевізійники заспокоюють українців, адже вони зможуть і далі насолоджуватися улюбленими програмами, якщо перейдуть на супутник або куплять собі додаткове обладнання.

НБУ "заморозив" курс валют, долар і євро знову здивують: чого чекати українцям

Курс валют в Україні на 25 грудня приємно здивує всіх, оскільки вартість євро і долара буквально «заморозять».

Про це свідчить прогноз Національного банку України.

Так, 25 грудня вартість долара залишиться в межах 2327, 57 за 100 американських банкнот.

Така ж ситуація буде і з курсом євро. Він буде торгуватися за 2577,79 за 100 купюр.

Проте, вже після різдва, 26 грудня, валюта знову впаде. Долар до 2325,51 за 100 банкнот, а євро до 2576,67 за 100 купюр.

Газову угоду України і Росії підпишуть: названа доленосна дата

Представники Нафтогазу і Газпрому готові знову зустрітися, щоб сформулювати остаточні деталі угод.

Цю інформацію підтвердив виконавчий директор НАК Нафтогаз Юрій Вітренко.

За його словами, вже завтра, 26 грудня, представники Нафтогазу і Газпрому зустрінуться, щоб остаточно сформулювати умови угод щодо транзиту газу через територію нашої країни.

"Кожна сторона має свої проекти договорів, а ось підписати потрібно тільки один комплект. Власне, 26 грудня ми і будемо працювати над спільним варіантом… Сподіваємося, що нам вдасться погодити умови договорів і завершити цей процес вже у п'ятницю, 27 грудня. Але якщо буде така необхідність, робота триватиме і на вихідних", – підкреслив виконавчий директрор українського монополіста.

"Ще раз підкреслю, що загальний варіант не означає, що передбачаються суцільні поступки з нашого боку. Ми ні в якому разі не дамо поступитися національними інтересами України", – резюмував Вітренко у своєму Facebook.

Нагадаємо, оприлюднили зарплату глави «Нафтогазу».

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