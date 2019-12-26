У мережі з'явилася історія бойовика Фагота, який, захищаючи «рускій мір» на сході України, залишився без ноги
Розповів її на своїй сторінці в соцмережі користувач Влад Філін, передає Politeka.
Інформацію про те, як інвалід зліпив протез з підручних матеріалів, автор подав як приклад героїзму і кмітливості.
«Ну, людині відірвало ногу. Буває й гірше адже? Ну, черга на протезування ще нескоро. Так що, не ходити і на машині за кермом тепер не їздити? Ні вже! Технічна думка кипить», – пише він.
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На допомогу «збитому» бойовику прийшла… пластикова пляшка.
«Ліворуч, обрізок пляшки з поролоном і дротиком - це протез ноги на машині їздити. Праворуч, обрізок пляшки з сантехнічним силіконом і шматком тростини - це ходити. Правда, він вже зламався, пляшка не витримує, але ідея була робоча», – продовжив Філін свою розповідь.
Ситуацію врятував ортез гомілкостопа.
«Правда, він призначений зовсім для іншого для практично здорових людей, але... Це ж практично та ж нога! Тільки треба всередину напхати чого-небудь... О... Підодіяльник... Мало... І штани запхаємо... Так тепер же спиратися на ногу можна!», – йдеться у повідомленні.
Автор зазначає, що на плановому протезуванні дуже здивуються подібній кмітливості, коли Фагот прийде без милиць. І, пафосно резюмує він, з такими людьми «країну не перемогти, так».
У свою чергу офіцер ЗСУ Анатолій Штефан подібний «героїзм» у своєму телеграм-каналі охарактеризував ємко:
«Батьківщина кине тебе синку! Завжди! Поранений представник російсько - окупаційних військ зробив собі протез з підручних матеріалів. Той момент, коли тебе використали і викинули, як сміття».
Нагадаємо, жителі ОРДЛО стрімголов кинулися в Україну.
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