У мережі з'явилася історія бойовика Фагота, який, захищаючи «рускій мір» на сході України, залишився без ноги

Розповів її на своїй сторінці в соцмережі користувач Влад Філін, передає Politeka.

Інформацію про те, як інвалід зліпив протез з підручних матеріалів, автор подав як приклад героїзму і кмітливості.

«Ну, людині відірвало ногу. Буває й гірше адже? Ну, черга на протезування ще нескоро. Так що, не ходити і на машині за кермом тепер не їздити? Ні вже! Технічна думка кипить», – пише він.

На допомогу «збитому» бойовику прийшла… пластикова пляшка.

«Ліворуч, обрізок пляшки з поролоном і дротиком - це протез ноги на машині їздити. Праворуч, обрізок пляшки з сантехнічним силіконом і шматком тростини - це ходити. Правда, він вже зламався, пляшка не витримує, але ідея була робоча», – продовжив Філін свою розповідь.

Ситуацію врятував ортез гомілкостопа.

«Правда, він призначений зовсім для іншого для практично здорових людей, але... Це ж практично та ж нога! Тільки треба всередину напхати чого-небудь... О... Підодіяльник... Мало... І штани запхаємо... Так тепер же спиратися на ногу можна!», – йдеться у повідомленні.

Автор зазначає, що на плановому протезуванні дуже здивуються подібній кмітливості, коли Фагот прийде без милиць. І, пафосно резюмує він, з такими людьми «країну не перемогти, так».

У свою чергу офіцер ЗСУ Анатолій Штефан подібний «героїзм» у своєму телеграм-каналі охарактеризував ємко:

«Батьківщина кине тебе синку! Завжди! Поранений представник російсько - окупаційних військ зробив собі протез з підручних матеріалів. Той момент, коли тебе використали і викинули, як сміття».

Нагадаємо, жителі ОРДЛО стрімголов кинулися в Україну.

Як повідомляла Politeka, адепт "Новоросії" на власній шкурі випробував "рускій мір".

Також Politeka писала, що екс-ватажок "ДНР" вибухнув маячнею про похід на Київ.