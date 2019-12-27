У п'ятницю, 27 грудня, погода в половині Україні очікується дощовою, а в інших областях випаде сніг

Погода очікується дощова на сході і півдні країни, крім Одеси. На заході країни випаде сніг, а в центральній і західних частинах, а також Одесі очікується сніг з дощем. Про це повідомляє Politeka з посиланням на український Гідрометцентр.

Температура буде від нуля градусів вночі на заході, до п'яти градусів на півдні. Вдень температура може досягати чотирьох градусів на заході, до семи градусів на півдні.

Також українців попереджають про ожеледицю на заході країни і тумані на сході України. Водіям, як і пішоходам варто бути особливо обережними при сколькой дорозі і поганої видимості.

Раніше ми повідомляли, що в українських Карпатах помітили "привида".

В українських Карпатах на горі Піп Іван сфотографували унікальне оптичне явище – брокенский привид.

Відповідне опублікував на своїй сторінці в Facebook рятувальник з Калуша, начальник Яворницького пошуково-рятувального відділення Василь Фицак. (Щоб подивитися - проскролльте вниз).

"Попіван. Брокенский привид, тінь обсерваторії", – він підписав фото.

Користувачі з захопленням відреагували на "привида". Пост рятувальника у соцмережі зібрав більше трьохсот лайків і майже тридцять репостов.

Повідомлялося, що аномальна зима може стати причиною того, що українці навесні залишаться без цілого ряду продуктів.

Про це повідомив кандидат біологічних наук Юрій Гамуля.

«Те, що зараз ще немає снігу, для озимих негативний фактор. Але, з іншого боку, зараз йдуть дощі, і це добре. Головне завдання снігового покриву - теплоізоляція і накопичення вологи, і з точки зору останньої дощі є непоганою альтернативою. Тому озимим поки повинно бути комфортно», - зазначив він.

У той же час Гамуля стверджує, що раніше цвітіння для рослин є стресом. Але остаточно стверджувати, що українці влітку залишаться без фруктів, поки рано.

Нагадаємо, довгоочікуваний сніг влаштує апокаліпсис в Україні

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