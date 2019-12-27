Погодні умови в Україні найближчим часом ускладняться

Як повідомила синоптик Наталія Діденко, сильний вітер 28 грудня, буде задувати на Правобережній Україні в результаті протистояння потужної антициклонічною області, яка буде сильно тиснути, з двома центрами - Wiltrud над Скандинавією, і Vanessa над Іспанією, і східним циклоном Ailton, який буде спиратися антициклонам.

Крім поривчастого вітру, на Заході України, в більшості областей Півночі, Центру і навіть Півдня (Одеська, Миколаївська) у суботу очікуються опади у вигляді мокрого снігу і дощу.

Відповідно, на дорогах ситуація може бути складною, слизькій і, з-за щільних хмар, з поганою видимістю, особливо ввечері. Тому водіям потрібно бути дуже уважними. Швидше за все, не обійдеться без "апокаліпсису" на дорогах з кілометровими пробками і аваріями.

На Сході України, в Дніпрі, Кропивницькому та їх районах, на Херсонщині, Запоріжжі та в Криму прогнозується переважно дощ.

у Києві В суботу також очікується дощ, місцями з мокрим снігом, температура повітря протягом дня 0 + 2 градуси.

29-30 грудня в Україні похолодає, температура повітря знизиться до невеликих «мінусів». Проте вже вдень 31 грудня та 1 січня знову потеплішає.

Раніше повідомлялося, що аномальна зима може стати причиною того, що українці навесні залишаться без цілого ряду продуктів. Про це повідомив кандидат біологічних наук Юрій Гамуля.

«Те, що зараз ще немає снігу, для озимих негативний фактор. Але, з іншого боку, зараз йдуть дощі, і це добре. Головне завдання снігового покриву - теплоізоляція і накопичення вологи, і з точки зору останньої дощі є непоганою альтернативою. Тому озимим поки повинно бути комфортно», - зазначив він.

У той же час Гамуля стверджує, що раніше цвітіння для рослин є стресом. Але остаточно стверджувати, що українці влітку залишаться без фруктів, поки рано.

Нагадаємо, довгоочікуваний сніг влаштує апокаліпсис в Україні.

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