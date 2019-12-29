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Бунт під СІЗО: українці зважилися на відчайдушний крок, почалися сутички з силовиками, кадри повстання

Українці влаштували акцію протесту під будівлею Лук'янівського СІЗО із-за майбутнього обміну полоненими.

Як відомо, суд під особисте зобов'язання відпустив колишніх бійців "Беркута", обвинувачених у розстрілі активістів Революції Гідності.

Колишніх силовиків готують до обміну з окупаційними формуваннями "Л/ДНР", і це викликало обурення серед українців, які вирішили влаштувати справжній бунт під Лук'янівським СІЗО.

Під будівлею СІЗО зібралося близько 150 осіб. Протестувальники розділилися на два табори: хтось підтримав подібний крок, оскільки окупанти відпустять українців з полону, а інші жорстко критикували таку поблажку для людей, яких звинувачують у тяжких злочинах.

Після півночі під будівлею сталася сутичка з силовиками. Правоохоронцям вдалося відтіснити протестувальників, після чого з території СІЗО виїхав мікроавтобус.

Активісти також спробували встановити барикади перед в'їздом в СІЗО, а на території пенітенціарного закладу силовики направили підкріплення з чотирма автобусами бійців Нацгвардії.

Путін зазнав фіаско, дні Росії полічені: Буде катастрофа...

Політика Володимира Путіна призвела до знищення найважливіших інститутів демократії в РФ.



Подібну думку озвучив російський опозиціонер і фінансист Слава Рабінович. За його словами, в Російській Федерації сьогодні демонтовані не тільки незалежні інститути демократії, але й сама держава.

Слава Рабинович також назвав оточення Володимира Путіна "бандитами", які незаконно захопили владу в країні.

"Отже, підсумок: конституційних гілок влади немає, незалежних ЗМІ немає, головних інститутів демократії – виборів і змінюваності влади – теж немає. Держави немає. Держава демонтовано і знищено саме Путіним та його ОЗУ. А значить, знищені і всі механізми прогнозування. І у нас немає цих механізмів прогнозування не тому, що ми їх не знаємо, а тому, що їх саме знищили ці бандити", - впевнено додав фінансист.

"Єдине, що видніється на горизонті – це експоненціально прискорюватися деградація того, що залишилося від Росії – у всьому. На жаль, відбувається і прискорюється така деградація і самого головного – людського капіталу. Це, рано чи пізно, через якісь несподівані події або більш плавно, призведе до катастрофи, за обрієм якої нічого не видно...", - резюмував Рабінович.

Кабмін оголосив полювання на українців: що це значить і кому не пощастить

В уряді анонсували зміни в чинне законодавство, які узаконять нові перевірки для підприємців.

Подібну заяву під час брифінгу зробив глава Мінекономіки і торгівлі Тимофій Милованов.

зокрема, Кабмін хоче узаконити перевірки для ФОП тільки на основі ризик-орієнтованого підходу.

За його словами, у разі затвердження змін штрафи для українських підприємців зменшаться, а перевірки проводитимуть серед тих підприємців, які викликають найбільше підозр.

"Ми внесли зміни в законопроект. Там зменшуються штрафи, зменшується відповідальність. Буде проводитися те, що ми називаємо мораторієм, але правильно говорити ризик-орієнтований підхід до перевірок. Тобто, ми будемо перевіряти не всіх підряд, а тільки тих, хто конкретно є високоризиковим в товарах і зонах, на яких є інформація", - підкреслив Милованов.

Нагадаємо, Рада прийняла закон про незаконне збагачення: хто під прицілом.

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