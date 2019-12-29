Обмін полоненими між Україною і самопроголошеними республіками "Л/ДНР" відбувся



В Донецькій області на КПВВ "Майорське" закінчився процес звільнення українців повідомляє Politeka.net.



Процедура почалася в 11:00. Обмін проходив у сірій зоні. Всього "ЛНР" передала українській стороні 25 полонених, а Україна - 63 людини.

З боку "ДНР" на батьківщину повернулися 53 герої, у відповідь Україна передала 66 осіб.

Також українці, звільнені в результаті проведення великої обміну полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", вперше зв'язалися з рідними.

Звільненим дали телефони, щоб ті могли зателефонувати близьким.

"Алло, мама, я вже в Україні, все добре. Все добре", – повідомив звільнений українець.

Також відомо, що близько 22 людини відмовилися брати участь в обміні між Україною і терористами "Л/ДНР". Вони висловили бажання залишитися на підконтрольній Києву території.



Останній обмін утримуваними особами відбувся 7 вересня 2019 року. Серед українців, які повернулися додому, – політв'язні Олег Сенцов, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Микола Карп'юк, Станіслав Кліх, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, а також захоплені Росією у Керченської протоки 24 моряка.



А в рамках нормандського саміту в Парижі президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін домовилися про ще одному обмін до кінця цього року.





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Як повідомляла Politeka, Росія і Україна домовилися, розкриті деталі нового обміну полоненими.

Також Politeka писала, що свіжі кадри "звільненого" Донецька вразили українців.