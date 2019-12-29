В Офісі президента України Володимира Зеленського назвали прізвища полонених, які повернулися додому
76 українців повернулися додому. Вони знаходилися в полоні на Донбасі. У списку 12 прізвищ військових і 64 цивільних особи.
А ось радник секретаря РНБО Сергій Сивоха повідомив, що в Україну повернулися 76 осіб. При цьому Україна передала "ЛДНР" 127 осіб. 14 осіб відмовилися виїжджати в невизнані республіки. 4 людини зі списку "ЛДНР" вирішили залишитися на підконтрольних територіях зі своїми сім'ями. Про це пише Politeka.
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Раніше ми повідомляли, що звільнений з полону українець пригрозив Путіну.
29 грудня пройшов великий обмін полоненими між Росією і Україною.
Стоячи в черзі під час підготовки до обміну українець Віктор Савін розповів про те, що випробував і переніс за п'ять років полону, і назвав речі своїми іменами.
За словами в'язня, він п'ять років підвів в підвалах "ДНР" на п'яти квадратних метрах.
«Уявіть, п'ять років у себе в туалеті прожити. Три місяці в колонії 32. Я потрапив у колонію, як в санаторій. П'ять років у підвалі!. Ви розумієте, що це таке?! У 21 столітті... Європейська держава…», – зазначає він.
із сивим волоссям Савін розповів, що в колонії не було тортур і допитів, чого він з лишком сьорбнув в підвалах. Чоловік упевнений, що рано чи пізно справедливість восторжествує.
Повідомлялося, що обмін полоненими між Україною і самопроголошеними республіками "Л/ДНР" відбувся.
В Донецькій області на КПВВ "Майорське" закінчився процес звільнення українця.
Процедура почалася в 11:00. Обмін проходив у сірій зоні. Всього "ЛНР" передала українській стороні 25 полонених, а Україна - 63 людини.
З боку "ДНР" на батьківщину повернулися 53 героя, у відповідь Україна передала 66 осіб.
Також українці, звільнені в результаті проведення великої обміну полоненими між Україною і самопроголошеними "Л/ДНР", вперше зв'язалися з рідними.
Нагадаємо, Обмін полоненими стартував, спецборт вилетів з Києва
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