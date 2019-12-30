У рамках обміну полоненими Україна видала кілера «Дінго» (Артур Кринари), який намагався вбити Аміну Окуеву і Адама Осмаєва

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналістка Катерина Сергацкова.

«Один з ненадійних оповідачів цієї історії, Артур Денисултанов, він же Кринари, він же Дінго і володар ще безлічі імен, — чеченець, якого звинуватили в замаху на Аміну Окуеву і Адама Осмаєва влітку 2017-го, сьогодні в числі інших відправився по обміну в ДНР, а звідти поїде на батьківщину в Росію», — йдеться в повідомленні.

Також журналістка уточнила, що за три дні до обміну з нього зняли звинувачення.

«Він провів в українському СІЗО два з половиною роки в очікуванні вердикту суду, і за три дні до обміну з нього зняли звинувачення», — додала вона.

Нагадаємо, «Дінго» 1 червня 2017 року намагався вбити ветеранів АТО Аміну Окуеву і Адама Осмаєва. Вони змогли дати бій і вбили кілера.

Раніше ми повідомляли про те, що 29 грудня був проведений масштабний обмін полоненими між Україною і окупаційними "Л/ДНР". Процес відбувся в сірій зоні на КПВВ "Майорське".

В рамках обміну Україна передала терористам 127 осіб, а додому повернулися 76, серед яких 12 - полонені військовослужбовці ЗСУ.

Зазначимо,

офіційний представник РФ на переговорах у Мінську Борис Гризлов зробив зухвалу заяву після обміну.

За його словами, після Нормандського саміту Україна нібито взяла на себе зобов'язання не відновлювати правове переслідування осіб, які були звільнені при обміні полоненими.

Соратник Володимира Путіна стверджує, що офіційний Київ взяв на себе подібні зобов'язання на відеоконференції контактної групи, яка відбулася 23 грудня.

"Підкреслю, що в рамках цієї угоди сторони внутрішньоукраїнського конфлікту зобов'язалися завершити процедури помилування і не поновлювати переслідування звільняються осіб. Київ гарантував "процесуальну очищення" для тих з них, кому ще не винесено вирок суду", – підкреслив російський дипломат.

Підсумовуючи, Борис Гризлов заявив, що Кремль чекає, коли Україна перейде до узгодження всіх правових аспектів особливого статусу Донбасу", після чого він нібито повинен бути внесений до Конституції.

Нагадаємо, названі прізвища всіх звільнених.

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