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Газовий контракт з Росією підписано: подробиці доленосного договору

"Газпром" вперше в історії змусили підписати контракт за європейськими правилами.



Відомо, що Україна і РФ підписали договір про транзит газу через нашу країну на п'ять років.

"Україна підписала контракт на транзит газу на п'ять років, протягом яких ми одержимо як мінімум понад $7 млрд. Сторони можуть продовжити контракт ще на десять років", - підкреслив Володимир Зеленський.

Згідно з договором, в 2020 році мінімальний обсяг прокачування складе 65 млрд кубометрів, а в 2021-2024 — по 40 млрд.

Як розповів виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, Росія підписала договір за європейським принципом "качай або плати".

"Той факт, що ми підписали контракт на транзит за принципом "качай або плати" на п'ять років - є непересічною подією в таких умовах. До цього часу тільки закупівлі газу у "Газпрому" покривалися за схожим, але невигідного для України і вигідним для Росії, принципу "бери або плати", - пояснив він.

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Стало відомо, як зміняться правила фіксації порушень.



Як відомо, в Україні посилять покарання за неправильну парковку.

Якщо зараз український водій зайняв місця для інвалідів, то йому доведеться викласти 1700 гривень. Відповідно до змін, у майбутньому їм доведеться виплатити майже 34 тисячі.

На даний момент правоохоронцям дуже складно довести, що водій неправильно припаркувався, а суди часто підтримують порушників. Тому парламентарями були ініційовані зміни правил фіксації порушень.

Штрафи за неправильну парковку злетять з 250 до 3400 гривень, а за зайняте місце для інвалідів - до 34 тисяч. У документі також йдеться про те, що 70% від суми зібраних штрафів залишать на місцях, а 30% дістануться держбюджету України.

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Про це свідчить прогноз Національного банку України.

зокрема, за 100 доларів, доведеться віддати 2368,62 грн. При цьому за 100 євро доведеться «вивалити» 2642,2 грн.

Варто зазначити, що гривня впродовж останніх кількох місяців поступово зміцнювалася, і долар коштував 24-25 гривень, але це може призвести до сумних наслідків.

Економічні експерти стверджують, що зміцнення української національної валюти було штучним і може закінчитися погано. Причин для укріплень гривні в подальшому вони не бачать.

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Такий крок може наблизити Російську Федерацію до скасування політичних та фінансових санкцій з боку країн Європи, що автоматично зробить Володимира Путіна "рукопожатним".

"Ідеальний варіант згідно з планом Путіна – надання Україною "особливого статусу" Донбасу. Тоді місцеві вибори узаконять там проросійських кандидатів. Донбас де-юре контролюватися Києвом і де-факто Москвою", - йдеться в статті.

Нагадаємо, названі прізвища всіх звільнених.

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