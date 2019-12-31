Важные новости, которые вы могли пропустить

Газовый контракт с Россией подписан: подробности судьбоносного договора

"Газпром" впервые в истории вынудили подписать контракт по европейским правилам.



Известно, что Украина и РФ подписали договор о транзите газа через нашу страну на пять лет.

"Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим как минимум более $7 млрд. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Согласно договору, в 2020 году минимальный объем прокачки составит 65 млрд кубометров, а в 2021-2024 — по 40 млрд.

Как рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, Россия подписала договор по европейскому принципу "качай или плати".

"Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет - является неординарным событием в таких условиях. До этого времени только закупки газа у "Газпрома" покрывались по похожему, но невыгодному для Украины и выгодному для России, принципу "бери или плати", - объяснил он.

Украинцам узаконят драконовские штрафы: когда заработает и кому придется платить

Стало известно, как изменятся правила фиксации нарушений.



Как известно, в Украине ужесточат наказания за неправильную парковку.

Если сейчас украинский водитель занял места для инвалидов, то ему придется выложить 1700 гривен. Согласно изменениям, в будущем им придется выплатить почти 34 тысячи.

На данный момент правоохранителям очень сложно доказать, что водитель неправильно припарковался, а суды часто поддерживают нарушителей. Поэтому парламентариями были инициированы изменения правил фиксации нарушений.

Штрафы за неправильную парковку взлетят с 250 до 3400 гривен, а за занятое место для инвалидов - до 34 тысяч. В документе также говорится о том, что 70% от суммы собранных штрафов оставят на местах, а 30% достанутся госбюджету Украины.

Гривну загнали в «угол», курс валют удивит всех: к чему готовиться

Курс валют в Украине 31 декабря удивит всех из-за «загнанной в угол» гривны, из-за чего доллар и евро прекратят падение

об этом свидетельствует прогноз Национального банка Украины.

В частности, за 100 долларов придется отдать 2368,62 грн. При этом за 100 евро придется «вывалить» 2642,2 грн.

Стоит отметить, что гривна на протяжении последних нескольких месяцев постепенно укреплялась, и доллар стоил 24-25 гривен, но это может привести к печальным последствиям.

Экономические эксперты утверждают, что укрепление украинской национальной валюты было искусственным и может закончиться плохо. Причин для укреплений гривны в дальнейшем они не видят.

Путин пойдет ва-банк, судьба Донбасса предрешена: Идеальный вариант...

Стало известно, как Владимир Путин может опять стать "рукопожатным" на Западе

Владимир Путин может пойти на урегулирование конфликта на Востоке Украины, чтобы нормализовать отношения с Евросоюзом.

Такой шаг может приблизить Российскую Федерацию к отмене политических и финансовых санкций со стороны стран Европы, что автоматически сделает Владимира Путина "рукопожатным".

"Идеальный вариант согласно плану Путина – предоставление Украиной "особого статуса" Донбассу. Тогда местные выборы узаконят там пророссийских кандидатов. Донбасс будет де-юре контролироваться Киевом и де-факто Москвой", - говорится в статье.

Напомним, названы фамилии всех освобожденных.

А еще Politeka писала, что освобожденный из плена украинец пригрозил Путину.

Также Politeka сообщала, что Юрий Романенко об рассказал освобождении беркутовцев.