Дивіться картинки, вірші і прозу для листівок на Різдво

Православні українці святкують Різдво Христове 7 січня. Напередодні в Україні існує ще одне свято - Свята Вечеря або Святвечір. Завжди приємно отримати теплі вітання. Але не менш приємно вітати близьких самим. Хороший спосіб порадувати і донести своє побажання - листівка.

Різдво - це християнське свято. Для віруючих воно має особливе значення. Адже біблійна історія свідчить, що Ісус спокутував гріхи всього людства. Тому слід пам'ятати про християнські цінності: доброту, щедрість, щирість, милосердя, поваги. Крім того, 6-7 січня в Україні виконують пісні-колядки.

Все це можна відобразити у різдвяних листівках. У 2020 році в Інтернеті повно картинок і готових варіантів, щоб відправити їх своїм близьким. У цьому матеріалі можна ознайомитися з цікавими прикладами.

Листівки для дітей

При виборі листівки потрібно враховувати специфіку дитячих інтересів. Малюки і навіть школярі люблять яскраві листівки. Тому краще всього підібрати картинку в мультяшному стилі. Як правило, діти не дуже цінують побажання. Тому головний акцент повинен бути на візуальною складовою.

Дитині буде дуже приємно, якщо його привітає з Різдвом улюблений персонаж. Наприклад, якщо хлопчик любить фантастичну сагу “Зоряні війни”, можна зробити листівку із зображенням майстра Йоди у різдвяному стилі. Такі можна безкоштовно знайти в мережі.

Для дітей постарше варто додати до картинок цікаві вірші. Він повинен передавати атмосферу свята і пояснювати його суть. Пам'ятайте, що справа не в подарунках і не багатий стіл, а в народженні Ісуса Христа. Ось приклад гарного вірша для дитини:

Хлопчик-Бог у яслах народився

Серед віслюків, ягнят.

Весь світ наче засвітився

Серед літаючих янголят.

***

Ми Piздво Xpиста шaнуєм

i щopoку кoлядуєм.

Cлавте Бoга у xвалі

Вci вeликі тa мaлі!

***

У Вифлеємі –

В стайні на сіні –

Христос родився

Всім на спасіння!

Люди, радійте,

Христа вітайте,

Божому сину

Славу віддайте!

***

Piздво для мeне зoвсім нe ялинкa,

Нe пoдарунки i нe Дiд Мopoз.

Piздво для мeне — paдісна нoвина:

В цeй дeнь для мeне нapoдивсь Xpистос.

Вiн нapoдився нe в цapських пaлатах —

В xліві, у яcлах (вiвці тaм були),

Щoби дo Ньoго нe лишe бaгаті,

Aле і бiдні вci пpийти змoгли.

I цeй дapунок Бoг нaм дaв iз нeба,

Щoб нa Piздво вci paдісні були.

Тo ж cумувати у цeй дeнь нe трeба –

В Icусові ж ми cпасіння вiднайшли.

Для нac, дiтей, Piздво – цe нe ялинкa,

Нe пoдарунки і не Дiд Мopoз.

Нaйкращий подaрунок – це новинa:

Для нaс в цeй дeнь нapoджений Xpистос!

Листівки своїми руками

Вибір в магазинах не завжди відповідає очікуванням. Часом, навіть в Інтернеті складно знайти цікаву вітальну листівку, яка б відповідала всім вимогам. Особливо вибагливі українці можуть зробити оригінальне привітання своїми руками і подарувати його близькій людині.

Цей варіант підійде тільки тим людям, які дружать з рукоділлям. Адже потрібно не тільки придумати концепцію, але ще і все красиво намалювати, вирізати, наклеїти. Як альтернатива - можна зробити цікаву листівку в графічному редакторі на комп'ютері, а потім роздрукувати її на гарному папері.

як головного елемента варто вибрати різдвяні традиції. Наприклад - ялинку. Її досить просто зробити об'ємної і подати у вигляді аплікації.

Замість звичних папірців і картонок можна подати листівку в незвичайному форматі. Наприклад, у вигляді чохла для смартфона.

Анімовані листівки

Якщо вже взялися робити вітальні листівки на комп'ютері і непогано розбираєтеся в технологіях - можна зробити “живі” зображення. Звичайно, такі картинки не распечатаешь на папері. Але в 2020 році майже ніхто не дарує близьким паперові листи чи листівки. Тому ніхто не образиться послання в соціальних мережах або месенджерах.

У такому випадку добре підійдуть мерехтливі елементи. Наприклад, зірка над Віфлеємом, промені світла, німби ангелів. Крім різдвяних мотивів, можна нагоді зимова або новорічна анімація: блискучий іній, яскраві вогники гірлянд і т. д.

Зображення рекомендується доповнити блискучою написом. Це може бути як віршик, так і проза. Важливо побажати саме те, що потрібно людині найбільше.

Прикольні листівки на православне Різдво

З правильним підходом листівкою можна не тільки привітати, але й розвеселити. Досить підібрати забавну картинку і написати смішний, жартівливий текст. Ось приклад вірша:

Нехай ніяка в світі чортівня

Мізки твої ніяк не задурить.

І в цей світлий празник Різдва

Ні крапельки твій імідж не підмочить.

Вітаю тебе з Різдвом

І хочу, щоб тримався гідно,

Коли буде розкішним твій стіл

І винце буде литися привільно.

Гарне побажання не обов'язково має рифмоваться. У прозі можна виразити не менш глибокі думки і прикольні привітання:

“Вітаю з Різдвом Христовим і бажаю від душі, щоб стіл ломився від страв і делікатесів, щоб за цим столом збиралися дорогі серцю чоловічки, щоб у домі, куди не кинься, валялися гроші, щоб щастя було липучим, приставучим і нікуди не змогло втекти!”.

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