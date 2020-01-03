Православні українці святкують Різдво Христове 7 січня. Напередодні в Україні існує ще одне свято - Свята Вечеря або Святвечір. Завжди приємно отримати теплі вітання. Але не менш приємно вітати близьких самим. Хороший спосіб порадувати і донести своє побажання - листівка.
Різдво - це християнське свято. Для віруючих воно має особливе значення. Адже біблійна історія свідчить, що Ісус спокутував гріхи всього людства. Тому слід пам'ятати про християнські цінності: доброту, щедрість, щирість, милосердя, поваги. Крім того, 6-7 січня в Україні виконують пісні-колядки.
Все це можна відобразити у різдвяних листівках. У 2020 році в Інтернеті повно картинок і готових варіантів, щоб відправити їх своїм близьким. У цьому матеріалі можна ознайомитися з цікавими прикладами.
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Листівки для дітей
При виборі листівки потрібно враховувати специфіку дитячих інтересів. Малюки і навіть школярі люблять яскраві листівки. Тому краще всього підібрати картинку в мультяшному стилі. Як правило, діти не дуже цінують побажання. Тому головний акцент повинен бути на візуальною складовою.
Дитині буде дуже приємно, якщо його привітає з Різдвом улюблений персонаж. Наприклад, якщо хлопчик любить фантастичну сагу “Зоряні війни”, можна зробити листівку із зображенням майстра Йоди у різдвяному стилі. Такі можна безкоштовно знайти в мережі.
Для дітей постарше варто додати до картинок цікаві вірші. Він повинен передавати атмосферу свята і пояснювати його суть. Пам'ятайте, що справа не в подарунках і не багатий стіл, а в народженні Ісуса Христа. Ось приклад гарного вірша для дитини:
Хлопчик-Бог у яслах народився
Серед віслюків, ягнят.
Весь світ наче засвітився
Серед літаючих янголят.
***
Ми Piздво Xpиста шaнуєм
i щopoку кoлядуєм.
Cлавте Бoга у xвалі
Вci вeликі тa мaлі!
***
У Вифлеємі –
В стайні на сіні –
Христос родився
Всім на спасіння!
Люди, радійте,
Христа вітайте,
Божому сину
Славу віддайте!
***
Piздво для мeне зoвсім нe ялинкa,
Нe пoдарунки i нe Дiд Мopoз.
Piздво для мeне — paдісна нoвина:
В цeй дeнь для мeне нapoдивсь Xpистос.
Вiн нapoдився нe в цapських пaлатах —
В xліві, у яcлах (вiвці тaм були),
Щoби дo Ньoго нe лишe бaгаті,
Aле і бiдні вci пpийти змoгли.
I цeй дapунок Бoг нaм дaв iз нeба,
Щoб нa Piздво вci paдісні були.
Тo ж cумувати у цeй дeнь нe трeба –
В Icусові ж ми cпасіння вiднайшли.
Для нac, дiтей, Piздво – цe нe ялинкa,
Нe пoдарунки і не Дiд Мopoз.
Нaйкращий подaрунок – це новинa:
Для нaс в цeй дeнь нapoджений Xpистос!
Листівки своїми руками
Вибір в магазинах не завжди відповідає очікуванням. Часом, навіть в Інтернеті складно знайти цікаву вітальну листівку, яка б відповідала всім вимогам. Особливо вибагливі українці можуть зробити оригінальне привітання своїми руками і подарувати його близькій людині.
Цей варіант підійде тільки тим людям, які дружать з рукоділлям. Адже потрібно не тільки придумати концепцію, але ще і все красиво намалювати, вирізати, наклеїти. Як альтернатива - можна зробити цікаву листівку в графічному редакторі на комп'ютері, а потім роздрукувати її на гарному папері.
як головного елемента варто вибрати різдвяні традиції. Наприклад - ялинку. Її досить просто зробити об'ємної і подати у вигляді аплікації.
Замість звичних папірців і картонок можна подати листівку в незвичайному форматі. Наприклад, у вигляді чохла для смартфона.
Анімовані листівки
Якщо вже взялися робити вітальні листівки на комп'ютері і непогано розбираєтеся в технологіях - можна зробити “живі” зображення. Звичайно, такі картинки не распечатаешь на папері. Але в 2020 році майже ніхто не дарує близьким паперові листи чи листівки. Тому ніхто не образиться послання в соціальних мережах або месенджерах.
У такому випадку добре підійдуть мерехтливі елементи. Наприклад, зірка над Віфлеємом, промені світла, німби ангелів. Крім різдвяних мотивів, можна нагоді зимова або новорічна анімація: блискучий іній, яскраві вогники гірлянд і т. д.
Зображення рекомендується доповнити блискучою написом. Це може бути як віршик, так і проза. Важливо побажати саме те, що потрібно людині найбільше.
Прикольні листівки на православне Різдво
З правильним підходом листівкою можна не тільки привітати, але й розвеселити. Досить підібрати забавну картинку і написати смішний, жартівливий текст. Ось приклад вірша:
Нехай ніяка в світі чортівня
Мізки твої ніяк не задурить.
І в цей світлий празник Різдва
Ні крапельки твій імідж не підмочить.
Вітаю тебе з Різдвом
І хочу, щоб тримався гідно,
Коли буде розкішним твій стіл
І винце буде литися привільно.
Гарне побажання не обов'язково має рифмоваться. У прозі можна виразити не менш глибокі думки і прикольні привітання:
“Вітаю з Різдвом Христовим і бажаю від душі, щоб стіл ломився від страв і делікатесів, щоб за цим столом збиралися дорогі серцю чоловічки, щоб у домі, куди не кинься, валялися гроші, щоб щастя було липучим, приставучим і нікуди не змогло втекти!”.
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