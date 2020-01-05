За ліквідацію друга Путіна почали мститися: жахливий план втілюють у життя, «у хід пустили…»

Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада (Ірак) в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів по США.

Один з командувачів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), командир гвардії в південній провінції Керман генерал Голамали Абухамзе повідомив, що ключові американські цілі в регіоні були визначені "давним-давно". Його заява прозвучала після того, як президент країни присягнувся помститися за вбивство генерала Сулеймані.

Держдеп США підтвердив, що Іран раніше визначив цілі своїх ударів.

При цьому в Багдаді прогриміла серія вибухів. Повідомляється, що вибухи прогриміли в так званій "зеленій зоні", в безпосередній близькості від урядових будівель Іраку та посольства США. Причому обстрілювали, очевидно, саме американське посольство.

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В Україні набули чинності нові ПДР щодо паркування автомобілів.

за Причиною таких змін стала популярність електромобілів.

Після прийняття закону про створення інфраструктури для електромобілів власники електричних авто отримали власні паркувальні місця, на яких не можна паркувати машини з традиційним двигуном.

Крім того, в Правила дорожнього руху додадуть три нових дорожніх знаки: "Для електромобілів", "Крім електромобілів", "Станція зарядки електромобілів".

За неправильну парковку водіям електромобілів загрожує штраф у розмірі від 340 до 510 гривень, а інспектори по парковці отримали дозвіл евакуювати авто порушника.

Помер легендарний актор і медіум, якого знали всі: "Медики виявилися безсилі"

Популярний британський актор і телеведучий Дерек Акора помер після того, як пробув у комі.

"Прощай, моя любов! Я буду сумувати за тобою вічно! Я з сумом змушена повідомити, що мій коханий чоловік Дерек помер після дуже короткої хвороби. Величезне спасибі всім, хто підтримував мене - я завжди буду вам вдячна",- йдеться в повідомленні.

Останні пару днів Дерек Акора провів у комі.

Він був популярний завдяки телесеріалу про паранормальні явища Most Haunted. Крім того, у Дерека також був власний проект "Міста-примари Дерека Акоры".

Нагадаємо, кумир молоді раптово помер, лікарі виявилися безсилі: "його пісні любили у всьому світі".

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