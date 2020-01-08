Дівчині було всього 27 років

Українці оплакують членів екіпажу українського Боїнга, який розбився 8 січня в Ірані

Авіакатастрофа, яка забрала життя 176 осіб, серед яких було 11 українців, вразила нашу країну. У мережі масово публікують пости зі співчуття рідним і близьким загиблих.

Як відомо, екіпаж літака складався з українців. Серед загиблих виявилася 27-річна бортпровідниця Катерина Статник. З цього приводу її знайома опублікувала емоційний пост в Твіттер.

«Катерина Статник, бортпровідниця, дочка моєї подруги…загинула на борту збитого літака. Така славна дівчина, я готувала її до ЗНО…Світла пам'ять тобі, сонечко!», - написала Наталя Петренко, супроводивши публікацію фотографією молодої красуні, чиє життя трагічно обірвалося вранці.

Жінка також додала, що подзвонила своїй подрузі, щоб висловити свої співчуття. Інші українці приєдналися до її слів.

«Тримайтеся! Світла пам'ять», «Вічного неба тобі дівчинка», «Спочивай з миром, Катюша», «Це жахливо((( Співчуваю», «Боже, така красуня...Яке горе батькам», «Таке життя...ніякої цивілізації не існує...ми вмираємо як тисячі років тому», «Немає слів, щоб висловити всю тугу і смуток...Неймовірно тяжко пережити таку втрату батькам, тому що найжахливіше в житті - ховати свою дитину», - пишуть люди в соцмережах.

Нагадаємо, пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який прямував з Тегерана в Київ, розбився після вильоту з аеропорту в Ірані 8 січня.

У результаті катастрофи загинули всі, хто знаходилися на борту, більшість з них - іноземці. Серед загиблих 11 громадян України: 2 пасажири і 9 членів екіпажу.

Віце-президент компанії МАУ з льотної роботи Ігор Сосновський розповів, що через складності і тривалість рейсу, на нього відібрали одних з найбільш досвідчених пілотів.

Командиром екіпажу був Володимир Гапоненко з 11 тисячами годин нальоту. У нього залишилося двоє дітей. Навчався в КВЛУ ГА (Льотна академія Національного авіаційного університету) у Кропивницького (колишній Кіровоград).

27-річна Катерина Статник була однією з бортпровідниць. Судячи з фото в Instagram, Новий року вона зустріла в Києві. На її сторінці залишають співчуття.

Нагадаємо, фатальний поворот у трагедії з українським Боїнгом: "На його рахунку не перший збитий літак".

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