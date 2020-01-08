Українці оплакують членів екіпажу українського Боїнга, який розбився 8 січня в Ірані
Авіакатастрофа, яка забрала життя 176 осіб, серед яких було 11 українців, вразила нашу країну. У мережі масово публікують пости зі співчуття рідним і близьким загиблих.
Як відомо, екіпаж літака складався з українців. Серед загиблих виявилася 27-річна бортпровідниця Катерина Статник. З цього приводу її знайома опублікувала емоційний пост в Твіттер.
«Катерина Статник, бортпровідниця, дочка моєї подруги…загинула на борту збитого літака. Така славна дівчина, я готувала її до ЗНО…Світла пам'ять тобі, сонечко!», - написала Наталя Петренко, супроводивши публікацію фотографією молодої красуні, чиє життя трагічно обірвалося вранці.
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Жінка також додала, що подзвонила своїй подрузі, щоб висловити свої співчуття. Інші українці приєдналися до її слів.
«Тримайтеся! Світла пам'ять», «Вічного неба тобі дівчинка», «Спочивай з миром, Катюша», «Це жахливо((( Співчуваю», «Боже, така красуня...Яке горе батькам», «Таке життя...ніякої цивілізації не існує...ми вмираємо як тисячі років тому», «Немає слів, щоб висловити всю тугу і смуток...Неймовірно тяжко пережити таку втрату батькам, тому що найжахливіше в житті - ховати свою дитину», - пишуть люди в соцмережах.
Нагадаємо, пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який прямував з Тегерана в Київ, розбився після вильоту з аеропорту в Ірані 8 січня.
У результаті катастрофи загинули всі, хто знаходилися на борту, більшість з них - іноземці. Серед загиблих 11 громадян України: 2 пасажири і 9 членів екіпажу.
Віце-президент компанії МАУ з льотної роботи Ігор Сосновський розповів, що через складності і тривалість рейсу, на нього відібрали одних з найбільш досвідчених пілотів.
Командиром екіпажу був Володимир Гапоненко з 11 тисячами годин нальоту. У нього залишилося двоє дітей. Навчався в КВЛУ ГА (Льотна академія Національного авіаційного університету) у Кропивницького (колишній Кіровоград).
27-річна Катерина Статник була однією з бортпровідниць. Судячи з фото в Instagram, Новий року вона зустріла в Києві. На її сторінці залишають співчуття.
Нагадаємо, фатальний поворот у трагедії з українським Боїнгом: "На його рахунку не перший збитий літак".
Як повідомляла Politeka, ракета або теракт: на «Боїнгу», що впав, помітили лякаючі відмітини, ці кадри не покажуть по ТБ.
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