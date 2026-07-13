Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко попередив, що росія зараз розглядає різні сценарії, де би несподівано почати наступ, щоб розтягнути нашу оборону, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«На тлі відсутності успіхів на півдні росія може перекинути частину своїх десантних підрозділів з Донеччини на Херсонщину і пробувати навіть проводити можливі наступальні дії через Дніпро з форсуванням водних перешкод, щоб розтягнути наші сили в обороні. Можуть наступати на неочікуваних, здавалось би, ділянках фронту, здійснити ніби нестандартний крок», – зазначає Олександр Мусієнко.

Як пояснює експерт, для росії фронт продовжує мати дуже важливе значення. Так, констатує він, росіяни покладаються на терористичні удари, щоб ослабити Україну, посіяти паніку серед населення і зламати наш бойовий дух, але залишається мета вирішити певні задачі на фронту, спробувати розтягнути нашу лінію оборони, посилюючи наступальні дії, наприклад, з лівобережжя Херсонщини, де ми наче цього не очікуємо.

У будь-якому разі, підкреслює експерт, активність противника відстежується, всі плани відомі, наступ імовірний, буде завдаватись вогневе враження, щоб він не досягнув успіху, але мета росіян у тому, щоб ми відволікли свої сили з Донеччини, ослаблюючи певні напрямки для ведення наступальних дій там.

«Крім того, нагадую, що, як і попереджав головнокомандувач ЗСУ Сирський, зберігаються загрози того, що ворог може проводити наступальні дії із Брянської області у бік Чернігівщини. Тож саме тому, за дорученням головкома, створюються додаткові бригади», – додає Олександр Мусієнко.

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