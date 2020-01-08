Авиакатастрофа українського Boeing 737 в Тегерані забрала життя 177 осіб, серед яких були дев'ять членів екіпажу

Один з них – 34-річний Ігор Матков, який працював на лайнері старшим бортпровідником. З батьками стюарда поговорила кореспондент «Обозревателя».

Про трагедію батьки Ігоря дізналися після дзвінка дочки зі США о 6.15 ранку.

«Донька зателефонувала. Сказала, що в Америці повідомили, що розбився літак МАУ, а ми потім у соцмережах подивилися відео», – розповів батько загиблого.

Батьки одразу ж прибули в аеропорт «Бориспіль», подолавши 100 кілометрів.

За словами мами бортпровідника, син пропрацював у МАУ десять років.

«Йому 34 роки. У нього не було сім'ї, ми з батьком його сім'я. Ми вчора з ним увечері попрощалися. Нам ще помахав рукою. Рейс туди був вечірній, а вранці назад. Каже: «Я, мама, вранці буду». І в 6 ранку дочка дзвонить з Америки і запитує: «На якому рейсі Ігор полетів?» Я кажу, що в Тегеран. Вона каже: «Українські авіалінії там розбилися». Ми нікуди не можемо додзвонитися. Тому приїхали з Козельця сюди», – плаче вбита горем жінка.

Ігор Матков закінчував факультет іноземних мов. Крім того у нього за плечима – Кіровоградське льотне училище.

Серед загиблих – і 27-річна бортпровідниця Катерина Статник.

За наявними даними, в катастрофі загинули 11 українців, 82 іранця, 63 канадця, 10 шведів, чотири афганця, три німці та троє громадян Великобританії.

Раніше основною причиною трагедії називали технічні неполадки, проте з'являється все більше інформації про те, що літак випадково могли збити сили ППО Ірану.

Зараз Іран відмовляється передати чорні скриньки з літака МАУ авіакомпанії Boeing для вивчення.

Нагадаємо, фатальний поворот у трагедії з українським Boeing : "На його рахунку не перший збитий літак".

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