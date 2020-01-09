В Україну увірветься сніг, але це ще не все

Погода в Україні 9 січня почне змінюватися: в країну прийде циклон, який принесе з собою мокрий сніг з дощем

Новий прогноз від Укргідрометцентру свідчить про те, що в Україну йде невелике потепління. Очікується, що 9 січня новий циклон принесе в країну не лише невеликий сніг, але і підвищення температури.

В середньому температура повітря вдень становитиме -1…+4 градуси, а вночі від 0 до -5. Синоптики також представили більш докладний прогноз.

Так, очікується, що на заході країни температура вдень буде коливатися від -1 до +2, а вночі – від -1 до -4 градусів. Жителі Західної України 9 січня також зможуть насолодитися снігом.

У північній частині України, температура вдень становитиме від -1 до +2 градусів, а вночі - -2…-5 градусів. На півночі також очікується хмарна погода з мокрим снігом.

У центрі України температура вдень коливатиметься в межах -1…+2 градусів, а вночі опуститься до -3…-6. Місцями також пройде мокрий сніг, однак опади не очікуються у всіх містах.

У південних областях температура становитиме +1…+3 градуси, вдень -1…-7 вночі.

Згідно з прогнозом погоди на 9 січня, в Україні очікується мінлива хмарність, на дорогах можлива ожеледиця. Вітер досягне швидкості 3-8 м/с.

Раніше ми писали, що погода в Україні готує різкий розворот, оскільки територію країни накриє різке похолодання. Про це розповів синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик.

«Сніг буде, але його буде набагато менше, ніж раніше. Зима ще не закінчилася, ще два місяці попереду. Сніг ми побачимо. Єдине що, на жаль, він буде нетривалим», - зазначив він.

Синоптик стверджує, що минулий рік був найтеплішим для українців за останні кілька століть.

«2019 рік виявився найтеплішим за всю історію спостережень в Європі, тобто приблизно через 200-250 років. Грудень був найтеплішим місяцем зими на європейській території», - уточнив він.

Нагадаємо, погода розійдеться не на жарт, найскладніше попереду: «Зима ще не закінчилась».

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