Українців вразила історія про те, що в ОРДЛО підростає покоління дітей, які народилися в Україні, але з дитинства ростуть в «російському світі» і підтримують його

Нещодавно мережу облетіла історія киянки до якої в гості приїхали родичі з Донбасу.

Так двоюрідна сестра киянки, доросла жінка, всіляко демонструвала сепаратистські проросійські настрої, показуючи презирство до всього українського. Коли її київська родичка запропонувала переїхати в Україну і віддати дітей в нормальні дитсадок і школу та відповіла, що їм там добре, і «в ЛНР вчать не по-бандерівськи».

Рівень реальних знань дитини в 4 класі ледь відповідає другому класу української школи, не вище. І з усіх предметів. Зате дітям на Донбасі засунули в голову знання про те, що «Порошенко з націоналістами бажали загарбати їх землі, але Росія рятує і все для них робить».

Українці прийшли в повний жах, коли дізналися про цю історію. Багато з коментаторів заявили, що, якщо їм так подобається жити в «російському світі», то нехай в ньому і залишаються.

«А як після цього жити, коли така маса зомбованих зрадників увірветься на нашу територію ??? Невже влада не розуміє, що ці люди і ця територія повністю втрачені для України!???», «Відгородитися від них стіною і нехай живуть там собі на здоров'я, а всім хто реально хоче жити в Україні дати їм можливість жити по-людськи. І саме так у нас настане мир, сенсу НЕМАЄ за них боротися віддаючи життя кращих дітей нації».

Інші коментатори зовсім не здивувалися такій поведінці жителів Донбасу. Як стверджують багато коментаторів, вони вже не раз чули такі розповіді.

«Вони так себе ведуть», «Вони завжди робили такі заяви, ще до конфлікту з РФ», «Я і не такі історії чув, були і гірші», «А що тут дивного! Є хороші слова з радянського мультика,старухи Шапокляк: хто людям допомагає, той витрачає час даремно».

Нагадаємо, повернення Донбасу зовсім близько, названі нюанси: «можуть захванути якусь частину території».

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