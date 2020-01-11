Мешканка Горлівки Марина Чуйкова провела в полоні терористів півтора року і повернулася в Україну тільки в кінці грудня після великого обміну полоненими

За цей час жінці довелося пережити чимало жахів і принижень, про що вона розповіла потім журналістам, передає видання «Горлівка.ua».

У мирному житті Чуйкова працювала медсестрою в лікарні. З початком війни її сини Сава і Артур поїхали в Харків, а вона залишилася в Горлівці, щоб доглядати за хворою мамою.

Періодично жінка виїжджала в Україну, щоб купити продукти і ліки, провідати дітей. Навесні 2018 року під час повернення в Горлівку її затримали на пропускному пункті від «ДНР» і забрали паспорт.

Далі почалися приниження. До неї привели жінку, яка розділу її догола й обшукала, потім з'явилися двоє типів з «МДБ ДНР», заарештували горлівчанку, звинувативши її в шпигунстві і зраді. Далі одягли мішок на голову і відвезли в «МДБ Донецька».

Її возили по містах і по військових частинах, «показували, як мавпу», називали зрадницею. Крім того її ображали, штовхали, били головою об двері, навіть розстрілом лякали, поставивши до стінки, проте нічого не сталося. Зрештою її кинули в підвал, де в маленькій кімнатці без елементарних зручностей вона перебувала під цілодобовим спостереженням.

Жінку щодня водили на допит і змушували підписати заздалегідь заготовлений текст зізнання в зраді Батьківщині. За словами Чуйкової, після місяця тортур вона майже готова була це зробити, а в один із днів навіть молилася в камері, щоб її скоріше розстріляли, лиш би все закінчилося. Трохи легше стало, коли горлівчанку перевели в СІЗО.

Суд по сфабрикованій і склепаній на швидку руку справі тривав майже рік, і весь цей час сини Марини стукали в усі інстанції, оскільки не знали, що з мамою. Про її місцезнаходження стало відомо тільки після того, як адвокат полоненої зателефонував колишньому чоловікові Чуйкової.

«Через рік вивезли на слідство і сказали: «Або ти будеш роками читати справу, підписувати документи, коригувати і сперечатися з нами, або підпишеш, що ти з усім згодна, ми тебе швидко засудимо, впишемо в списки на обмін, і ти поїдеш до дітей». Звичайно, я схопилася за цей шанс. Я хотіла побачити дітей, допомогти хворій мамі – я все підписала», – каже Марина.

За "шпигунство" Марину засудили до 11 років позбавлення волі. Її етапували в Сніжнянську жіночу колонію. Там вона працювала швачкою. На зароблені за місяць 97 рублів змогла вперше за весь час полону зателефонувати синам.

29 грудня Марину і ще трьох жінок обміняли, і вона повернулася в Україну. За час полону у неї загострилися хронічні захворювання. Але найсумніше, що мама не дочекалася дочку. Старенька померла за 40 днів до радісної події.

Чуйковій допоможуть відновити документи, щоб вона повернулася до нормального життя. А поки що її чекає лікування в санаторії після пережитих жахів.

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