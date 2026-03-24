Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 25 березня будуть діяти, як планові заходи, через проведення профілактичних робіт в мережах, пише Politeka.net.

Про це зазначили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 25 березня охоплять десятки адрес у різних населених пунктах області. Мешканцям рекомендують заздалегідь ознайомитися з переліком адрес.

Вимикатимуть електрику у селі Калинівка. Знеструмлення діятимуть з 09:00 до 17:00 години за такими адресами:

Інгульська — №1–5, 8, 12, 14–16, 18, 20–21, 23, 25, 27, 33, 35, 37–39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73

Шкільна — №5, 11, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39

пров. Шкільний — №5, 9, 11, 13, 15

З 09:00 до 17:00 години вимикатимуть електрику через плановий ремонт в селі Велика Миколаївка. Обмеження триватимуть в будинках, що розташовані за адресами:

Шевченка — №75

Майстерюка Р. — №1, 3, 7, 9–16, 28, 28А, 29–34, 36–40, 42–43, 45–47, 49–51, 53, 56Б, 57, 59, 61, 63, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 92

Миру — №2–5

Надії Тарковської — №1–3, 5–6, 8, 10–12, 14, 16, 18

Село Шевченкове також зіштовхнеться з вимкненнями, що триватимуть з 09:00 до 17:00 години. Вони охоплять такі вулиці:

Весела — №1, 3–5, 11, 13, 17А, 19, 20А, 28–30, 33, 48, 53, 56, 58, 60

Зарічна — №17, 44

Степова — №7, 9, 22, 30–31, 46, 50, 54а

Додаткові графіки відключення електрики триватимуть у населеному пункті Олександрівка. Обмеження будуть з 09:00 до 17:00 години триватимуть за такими адресами:

Валентина Петренка — №61–97

Добровольців — №5, 7, 9, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36А, 38

Зоряна — №1–17, 19–20, 22

Олександра Назаренка — №2

Ринкова — №2А, 3А, 3б, 4–17, 19–26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40.

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: куди варто звертатися по допомогу.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області: які суми отримають українці в березні.

Як повідомляла Politeka, Завершення опалювального сезону Кіровоградській області: коли вимкнуть батареї в 2026 році.