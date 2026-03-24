Графіки відключення світла у Сумах на 25 березня вводяться через профілактичні роботи.

Графіки відключення світла у Сумах на 25 березня будуть діяти в частині міста через важливі роботи, що будуть проводити енергетики, пише Politeka.net.

Про це повідомили на сайті «Сумиобленерго».

Графіки відключення світла у Сумах на 25 березня здійснюватимуть через технічне обслуговування обладнання та профілактичні заходи для підвищення надійності електропостачання. Через це у визначені години в окремих частинах міста світло тимчасово вимикатимуть відповідно до затвердженого графіка.

З 09:00 до 16:00 години вводяться додаткові графіки відключення світла. Обмеження будуть діяти в будинках за адресами:

Черкаська — №1, 6

Також будуть вимкнення через планові роботи з 09:00 до 17:00 години в будинках, що розташовані на наступних вулицях:

Євгена Коновальця — №1–41 (вкл. 3/2, 6А, 13А, 18/1)

Юрія Липи — №79–100 (вкл. 83А, 88–88/3).

Окрім цього, додаткові вимкнення вводяться з 08:00 до 16:00 години. Вони будуть тривати в будинках, що розташовані за наступними адресами:

Воїнів УПА — №1–13, 14–26

Засумська — №1, 1/1, 1/5, 2, 3, 3/1, 5, 5А, 11, 11А, 12, 12А, 13

Садова — №33

Дмитра Бортнянського — №69

Героїв полку «Азов» — №1–14, 15–38, 38/1, 38А, 39–79/3, 80–108

Набережна Ріки Стрілки — №1–4, 6, 8, 10, 10/2, 10А–10В

Нижньовоскресенська — №1, 9А

Іллінська — №1, 2, 8, 10, 12, 12/1–12/3

Лихвинська Стінка — №25, 27, 35, 36

Мамаївщина — №1–36 (вкл. 4А, 8А, 17/1)

Тараса Шевченка — №2

пров. Сурогінський — №9, 13

Старосільська — №1А–1В, 2, 2/1, 2/2, 4–20

Георгія Нарбута — №2–16

Ярослава Мудрого — №25, 26

Шевченка — №2–3, 2А–2В, 5, 7, 9, 16–18

1-ша Набережна р. Стрілка — №5, 10–13

