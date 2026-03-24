Графіки відключення світла у Рівненській області на 25 березня вводяться через важливі роботи.

Заплановані графіки відключення світла у окремих населених пунктах у Рівненській області через проведення профілактичних робіт, повідомляє Politeka.net.

У пресслужбі «Рівнеобленерго» оприлюднили планові графіки вимкнення.

Графіки відключення світла у Рівненській області на 25 березня проводяться для обслуговування та модернізації мереж, що підвищує їхню надійність і стабільність. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з графіком обмежень, щоб врахувати тимчасові перебої при плануванні щоденних справ.

З 9 до 17 години вимкнуть електрику в селі Бистричі. Знеструмлять наступні адреси цього населеного пункту:

Виноградна — 1, 2, 26

Власюк Марії — 14

Волоки — 118

Загір'я — 1, 2, 14, 15, 15б, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 53, 54, 61, 67, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 94

Кузнецова — 4, 8, 9, 12, 21, 24, 30, 31

Лугова — 3, 4, 6, 8, 11

М. Рильського

Межирицька — 1, 4, 8, 12

Молодіжна — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13А, 14, 15, 20, 24, 28, 40, 42, 44, 47

Надслучанська — 10, 16, 102А, 104, 106, 108А, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 120, 122, 125, 129, 137, 143, 145, 147, 148, 149, 151, 152, 156, 163, 164, 165, 168, 170, 174, 176, 178, 179, 180, 182, 182А, 184, 185, 188, 194, 196, 198, 199, 206, 209, 210, 211-А, 212, 215, 216, 218, 220, 22

Незалежності — 262

Т. Бульби-Боровця — 2, 14, 15, 16, 21, 24, 25, 26, 9, 9А

Хутірська — 4, 5, 6

Шевченка — 2, 2А, 3В, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 10Б, 11, 11В, 12а, 15, 21, 24, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 43, 44, 48, 49, 51, 52, 53, 56А, 58, 60, 62, 64, 68, 73, 76, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 96, 100, 102, 103, 105, 106А, 110, 115, 117, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 128, 129А, 131, 132, 135.

Також з 9 до 17 години додатково вимикатимуть електрику в селі Моквин за адресою:

вул. Загалля — 13

З 9 до 17 години знеструмлять село Володимирець. Обмеження будуть діяти в будинках за адресами:

Євгенія Солдатенкова — 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

вул. Архітектурна — 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 37 Вербова — 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26

Винниченка — 2, 3, 4, 4/2, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 51

Володимирська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30

Головка — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24

Грушевського — 2Ж/1

Західна — 1, 3, 4, 7, 8, 10, 19, 21, 23, 25, 31

Кармелюка — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 32

Миротворців — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Освітянська — 2, 3, 5

Перемоги — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 23А, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38

Петра Сагана — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 41

Повстанців — 1н, 56, 58, 63, 65а, 68, 75, 78

Покровська — 9, 10, 15, 16, 25, 27, 29, 30

Польова — 14

Святотроїцька — 4, 7, 13, 16, 18, 19, 26

Солдатенкова Євгенія — 23, 25, 30

Сотника Перегіняка — 11

Стефана Четвертинського — 20, 24

Тополева — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34

Успенська — 6, 15, 17, 21, 27, 32

Шкільна — 30А/7, 30А/8, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60

Ювілейна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 38, 39

Яблунева — 1, 10, 11

З 9 до 17 години в селі Довголя будуть знеструмлення. Вони триватимуть тільки в будинках, що розташовані за адресами:

Вишнева — 1, 2

Грушевського — 115, 117, 119, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 161, 164, 166, 169

Дениса Сотрути — 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Довговільська

Незалежності — 24.

Останні новини України:

