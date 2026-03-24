Про це він розповів у своєму блозі.

«Ворог здійснив черговий ракетно-дроновий удар по території України. До речі, от просто сам факт. Ви, мабуть, бачили карту Bild. Насправді це карти не Bild, а The Telegraph ще з 2025 року. На цій мапі було продемонстровано, що росія буде задіювати свої війська, щоб атакувати країни Балтії вже цього року, використовуючи вікно можливостей, те, що вся увага США прикута до Близького Сходу, що у Європі не дуже добре справи йдуть. Але удар по території України все це спростовує. Чому? росія використовує ракети для війни проти України. Якби вони готували зараз наступ на країни Балтії, то накопичували би ці ракети і дрони, не запускали би їх по території України», – коментує Олександр Мусієнко.

За його словами, росія і без атак досягає певних цілей у Європі. Зокрема, розповідає експерт, Washington Post пише, що, за даними однієї з європейських розвідок, росія проводить відкритий аналіз суспільно-політичних настроїв в Угорщині і дає поради Орбану та його політичному штабу, що робити. Тобто, констатує він, росія розколює Європу, тому їй вже вдалось відкласти виділення кредиту Україні на 90 млрд євро.

«Дуже наївно вважати, що, якщо путін не нападає на країни Балтії, то все спокійно. Зовсім ні. Навпаки, треба протидіяти всім цим проявам. І Україна готова допомогти для збереження єдності Європи. Ми не зацікавлені в тому, щоби зараз був оркестр держав, як дехто хоче і думає, що від цього стане краще, що давайте нехай Угорщина буде поза межами ЄС, Італія, кожен ухвалюватиме власні рішення…», – пояснює Олександр Мусієнко.

Отож, констатує експерт, країни Балтії можуть видихнути, росія продовжує війну проти Україну, продовжує ракетно-дронові обстріли.

