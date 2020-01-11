Жителі Донбасу, які в 2014 році звали Путіна і лягали під колеса українських танків, сьогодні штурмують підконтрольну Україні територію заради пенсий і соцвиплат
Прикордонники зі складу Об'єднаних сил задержалу групу осіб, які незаконно перетнули лінію розмежування у Луганській області. Відповідне відео з'явилося в Twitter МВС України.
Згідно поданої інформації, жителі окупованих територій хотіли незаконно потрапити на територію, підконтрольну Україні, щоб отримати соцвиплати.
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За словами одного з затриманих, він переплив річку на човні, щоб дістатися до міста Сватове і забрати там пенсію. Старий пообіцяв, що більше так робити не буде.
У коментарях думки користувачів на ситуацію розділилися. Одні захищають цих людей, оскільки вони громадяни України, інші ж обурюються, що жителі ОРДЛО не гребують українськими грошима:
«Замаскована ДРГ», «А цілком могли замість соцвиплат отримати МОН та ОЗМ встановлені терористами», «А от мені якось хріново це бачити, хоча і розумію навіщо все це робиться», «Так їм ще і пенсії треба дати!!! І всякі нагороди!! Це сарказм якщо що», «Це ж наші українці».
Раніше ми писали про те, що перед Новим роком на кордоні між ОРДЛО і територією, підконтрольною Україні, виросли гігантські черги. Жителі районів, куди прийшов «рускій мір», поспішали в Україну за пенсіями, допомогами і продуктами.
Ми також розповідали про те, що донецький пенсіонер-шахтар Книшов, який радісно порвав український паспорт, отримавши російське громадянство, показав, як «добре» йому живеться після окупації Донбасу. Паспорт РФ він отримав без прописки, і тепер залишився без пенсії, соцвиплат і не може влаштуватися на роботу.
Нагадаємо, бойовикам влаштували тортури в "ДНР", коштів на існування не залишилося.
Як повідомляла Politeka, адепт "Новоросії" на власній шкурі випробував "рускій мір".
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