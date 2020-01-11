Жителі Донбасу, які в 2014 році звали Путіна і лягали під колеса українських танків, сьогодні штурмують підконтрольну Україні територію заради пенсий і соцвиплат

Прикордонники зі складу Об'єднаних сил задержалу групу осіб, які незаконно перетнули лінію розмежування у Луганській області. Відповідне відео з'явилося в Twitter МВС України.

Згідно поданої інформації, жителі окупованих територій хотіли незаконно потрапити на територію, підконтрольну Україні, щоб отримати соцвиплати.

Прикордонники зі складу Об’єднаних сил викрили групу осіб, які незаконно перетнули лінію розмежування



Жителі окупованих територій хотіли незаконно потрапити на територію підконтрольну Україні аби отримати соцвиплати



Деталі: https://t.co/Vx9vmB1Qkq pic.twitter.com/NnntpjxJpr — МВС України (@MVS_UA) January 11, 2020

За словами одного з затриманих, він переплив річку на човні, щоб дістатися до міста Сватове і забрати там пенсію. Старий пообіцяв, що більше так робити не буде.

У коментарях думки користувачів на ситуацію розділилися. Одні захищають цих людей, оскільки вони громадяни України, інші ж обурюються, що жителі ОРДЛО не гребують українськими грошима:

«Замаскована ДРГ», «А цілком могли замість соцвиплат отримати МОН та ОЗМ встановлені терористами», «А от мені якось хріново це бачити, хоча і розумію навіщо все це робиться», «Так їм ще і пенсії треба дати!!! І всякі нагороди!! Це сарказм якщо що», «Це ж наші українці».

Раніше ми писали про те, що перед Новим роком на кордоні між ОРДЛО і територією, підконтрольною Україні, виросли гігантські черги. Жителі районів, куди прийшов «рускій мір», поспішали в Україну за пенсіями, допомогами і продуктами.

Ми також розповідали про те, що донецький пенсіонер-шахтар Книшов, який радісно порвав український паспорт, отримавши російське громадянство, показав, як «добре» йому живеться після окупації Донбасу. Паспорт РФ він отримав без прописки, і тепер залишився без пенсії, соцвиплат і не може влаштуватися на роботу.

Нагадаємо, бойовикам влаштували тортури в "ДНР", коштів на існування не залишилося.

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