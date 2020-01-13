Скандальний терорист Данило Безсонов, який називає себе заступником міністра інформації "ДНР", заявив, що Україна ніколи не отримає територію Донбасу назад

Окупант самовпевнено заявив, що Донбас ніколи не стане Україною, адже він йде в Російську Федераци і не буде зупинятися на цьому.

"Ну, не буде Донбас ніколи Україною. Це вже очевидно. Донбас йде в Росію. Про це відкрито говорять наші "політики", Денис Пушилін, інші республіканські чиновники". України більше тут не буде", - заявив скандальний терорист.

До всього іншого, він почав розповідати, що нібито ще з 2014 року на Донбасі ходить російська валюта, а також на кожному кроці висить російський прапор.

Такі висловлювання не могли проігнорувати українські патріоти, так з'явилась негайна реакція від офіцера ЗСУ Штефана. Так, він стверджує, що Безсонов лише говоряча голова, яка нічого не робить, а лише озвучує тези пропагандистського характеру, нав'язані йому господарем Кремля.

Також раніше повідомлялося, що Данило Безсонов, який називає себе заступником міністра інформації "ДНР", зробив скандальну заяву на російському ТБ.

Так, він зазначив, що столиця України - Київ нібито завжди був і буде російським містом.

Крім того він зробив божевільну заяву і висловив упевненість у тому, що кожен українець виступає проти всього українського.

Нагадаємо, головний бойовик «ДНР» готується приєднати Донбас до Росії.

Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" обізвав українців "заблудлими росіянами" і поплатився.

Також Politeka писала, що ватажок "ДНР" Пушилін розбурхав новим фото з бойовиками.