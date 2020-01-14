Політичні та економічні експерти вважають, що України не варто боятися будувати ракети

За словами українського політичного і економічного експерта Тараса Загороднього, владі нашої країни потрібно брати приклад з Ізраїлю:

«Ми повинні виходити з прагматичних міркувань: скорочувати свою залежність від Росії, від російських енергоносіїв, замикати виробництво зброї в країні, не боятися будувати ракети», — заявив експерт, додавши, що в питаннях оборони владі України необхідно брати приклад з влади Ізраїлю, передає Главред.

Загородній трохи докладніше описав свою ідею. Він вважає, що Україні потрібно створювати ракети з дальністю від 2,5 тис кілометрів, удари яких змогли б досягти російські атомні електростанції.

«Два полки таких ракет, штук 200 — це сила, могутня сила, яка дозволяє наносити шкоду Російській Федерації. І це буде майже ядерна зброя: одна така ракета прилетить в атомну станцію на території Росії, і це буде, фактично, ядерний вибух», — стверджує він.

Нещодавно ми писали, що в США розробили нову ракету для ПТРК з дальністю до 4,5 км, яка є ще більш могутньою, ніж "Джавелин".

Так, її дальність становить усього 2,5 км.

Наголошується, що комплекси обладнують оптикою нового покоління, яка дозволить вести вогонь навіть вночі. Також, як заявив в інтерв'ю WM представник компанії Raytheon Томмі Боккарди, з новою ракетою скоротиться час на виявлення, захоплення цілі та її поразку. В результаті попадання ракети буде для противника сюрпризом. Виявити стрілка з "Джавелином" стане ще важче.

Крім цього, ще одною важливою перевагою комплексу стане зниження ваги на 30%. Зараз "Джавелин" важить 22,3 кг, хоча і зараз її вага не така вже й велика: російський "Корнет-Е" важить 55 кг, але і дальність його вдень досягає 5,5 км.

Також для цієї ракети розробили нову боєголовку.

Окремої уваги заслуговує комбінована система наведення, яка стала краще захоплювати рухомі цілі. Вбудований зум дозволяє швидко прицілитися. Новий "Джавелин" краще підходить для стрілянини в місті або з укриття.

Масовий випуск нової ракети почнеться у 2022 році.

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