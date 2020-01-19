Люди, які проживають на підконтрольних бойовикам територіях Донецької і Луганської областей, скаржаться на свавілля терористів на блокпостах

Як повідомляє «ДонПрес», проїзд через блокпости на Бахмутському напрямку став займати набагато більше часу через перевірки. Своїм сумним досвідом люди діляться в соцмережах.

«Проїзд через Майорск став займати набагато більше часу, на нашій стороні почали лазити в контактах і листуванні в телефоні, задовбувати питаннями про мету перебування, родичів в Україні. Що за маячня?», – обурюються мешканці ОРДО.

Під «нашою стороною» мається на увазі сторона, підконтрольна терористам.

У той же час, відзначають люди, на українському блокпосту таких проблем немає, пропуск проходить чітко і швидко.

Раніше ми розповідали про те, що жителі Донбасу, які в 2014 році звали Путіна і лягали під колеса українських танків, сьогодні штурмують підконтрольну Україні територію заради пенсій і соцвиплат.

Прикордонники зі складу Об'єднаних сил задержалу групу осіб, які незаконно перетнули лінію розмежування у Луганській області. Відповідне відео з'явилося в Twitter МВС України.

Згідно поданої інформації, жителі окупованих територій хотіли незаконно потрапити на територію, підконтрольну Україні, щоб отримати соцвиплати.

Прикордонники зі складу Об’єднаних сил викрили групу осіб, які незаконно перетнули лінію розмежування



Жителі окупованих територій хотіли незаконно потрапити на територію підконтрольну Україні аби отримати соцвиплати



Деталі: https://t.co/Vx9vmB1Qkq pic.twitter.com/NnntpjxJpr — МВС України (@MVS_UA) January 11, 2020

Ми також розповідали, що представники так званої «народної міліції ДНР» почали конфіскацію автомобілів, на яких номерні знаки України.

Як відомо, в «ДНР» і «ЛНР» оголосили про перереєстрацію всіх транспортних засобів, які знаходяться на території ОРДЛО. Водії повинні були пройти реєстрацію й отримати номерні знаки «молодих республік». До тих, хто відмовлявся проходити реєстрацію, застосовували санкції, починаючи від штрафів і закінчуючи конфіскацією машин.

Нагадаємо, історія луганських дітей приголомшила українців.

Як повідомляла Politeka, країни ЄС зробили несподіваний крок для повернення Донбасу.

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