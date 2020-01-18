"Все як в Росії": Зеленський допустив фатальну помилку, рейтинг президента летить вниз

Президент України Володимир Зеленський втратив рейтинг через відпочинку в Омані і невиразної позиції по Ірану

Політичний експерт Олег Соскін розповів про рейтингу Зеленського, відставку Гончарука, а також про те, що подібне відбувається в Росії, де пішов у відставку прем'єр Дмитро Медведєв.

"Зараз падає рейтинг Зеленського. Особливо після Оману та Ірану, а також невиразної позиції щодо захисту українських інтересів. Це ж диктаторський режим, тоталітарний режим, який зараз робить ядерну бомбу. Несамовитий. Треба було виносити питання про знищення літака на Радбез ООН. Його ж не винесли, правильно? Це зробив Єльченко, Пристайко зробив, тобто вони вели себе невиразно, ніби щось жували", - пояснив аналітик свою точку зору.

Ведучий додав, що комунікаційно це відбувалося не дуже, на що політичний аналітик Соскін погодився:

"Звичайно. Абсолютно неправильно. Тоді треба перевести стрілку удару. Тобто, обілити Зеленського. Дивіться, почалася така кампанія. Він прилетів, не з'являвся, потім раптом провів зустрічі, включаючи РНБО. А тепер відразу в Росії відставка, бульдога вивели, який зачистку буде робити. Після цього раптом раз, відразу відставка і у нас. Це як калька. Там податки підвищують. І у нас вчора податки взяли дотиснути бізнес, дотиснути іноземних інвесторів і т. д. Все йде за лекалами Росії. Таке враження, що група сидить і вона бере всі з Росії".

Долар покаже зуби, курс валюти рвонув вгору: що чекає українців в обмінниках

Курс валют 18 січня здивує українців помітним зростанням.

Національний банк України представив офіційний курс валют на суботу, 18 січня. Нові цифри наочно демонструють, що тривале зміцнення гривні позаду.

Так, опубліковані регулятором цифри встановили курс на такому рівні:

100 доларів США – 24,2527 гривні;

100 євро – 26,9363 гривень.

У порівнянні з попереднім банківським днем курс долара виріс на 16 копійок. У свою чергу, євро виріс на три копійки.

Відзначимо, що експерти все частіше прогнозують прийдешній обвал гривні.

МВФ залишив Україну без грошей: подробиці вердикту

Україна поки не отримає черговий транш від МВФ.

Цю інформацію підтвердила виконавчий директор МВФ Крісталіна Георгієва.

Виступаючи в вашингтонському Інституті Пітерсона вона заявила, що офіційний Київ поки не отримає кошти від валютного фонду, а остаточне рішення буде винесено відразу після того, як Україна виконає свої зобов'язання.

Георгієва також підтвердила, що керівництво МВФ продовжує тісно взаємодіяти з Україною.

«На робочому рівні ми досягли угоди з Україною, який є певні умови, які повинні бути задоволені. Робота триває, представники (МВФ) продовжують взаємодіяти з Україною. Як тільки ці умови будуть виконані, для нас наступить момент попрямувати до Виконавчій раді», — додала виконавчий директор МВФ.

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Володимир Зеленський, всупереч численним закликам, вирішив не звільняти Олексія Гончарука

Президент України зустрівся з прем'єр-міністром і обговорив ситуацію з кризою в Кабміні. Як стало зрозуміло за підсумками зустрічі, Зеленський вирішив дати Гончаруку шанс, і не звільняти його з посади прем'єра.

«Ви знаєте, яке у мене до вас особисте ставлення і особисте ставлення до вашого молодого уряду. Я подумав і мені здається, що буде правильним моє наступне рішення: я вирішив дати вам шанс і шанс вашому уряду, якщо ви вирішите деякі дуже важливі речі, які дуже хвилюють наше суспільство», - заявив Зеленський.

У той же час він поставив перед главою Кабміну завдання виявити «слабкі ланки» в уряді і знайти їм заміну.

Нагадаємо, Гончарук після образ перейшов до шантажу Зеленського.

Як повідомляла Politeka, Зеленський шукає нового прем'єра: названі два претенденти на місце Гончарука.

Також Politeka писала, що Гончарук обвів українців навколо пальця, відставки не буде.