Погода в Україні 19 січня готує справжні американські гірки, оскільки столики термометрів вночі й вдень будуть "гуляти"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Гідрометцентру.
Так, на заході вдень очікується 1-4 градуси тепла. Вночі ж різко похолодає – від -2 до -4 за Цельсієм. У Карпатах синоптики прогнозують до -8 морозу. Опадів не буде, але небо затягне
Українцям на півночі варто очікувати схожою погоди – хмарність та 0-3 тепла вдень. Вночі повітря охолоне до -2-4 нижче нуля.
Аналогічної картина буде в центральній, південній та східній частинах України. Там стовпчики термометрів показуватимуть 1-3 градуси тепла, вдень -2-4 морозу вночі. Дощів не передбачається.
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Як повідомлялося раніше, народний синоптик Леонід Горбань розповів, на яку весну можуть розраховувати українці.
За словами експерта, у березні Україну накриють морози. Незважаючи на те, що зима в нашій країні порівняно тепла, березень буде по-зимовому холодно. Горбань пояснює, що 2020 рік за класифікацією Брюсова календаря – це рік Місяця. У ці роки весна завжди холодна.
«До середини березня триматимуться сильні морози. У квітні – холодно і сиро, тільки в кінці місяця стане ясно і тепло», - розповів Леонід Горбань.
За його словами, в травні буде жарко. При цьому не буде дощів, що призведе до посухи і сильної спеки.
Нагадаємо, що температурні гойдалки не пошкодують нікого: погода поиздевается над українцями, до чого готуватися.
Раніше Politeka повідомляла, що над Україною нависла потужний антициклон.
Також Politeka писала, що свіжий прогноз погоди вражає, «хрещенські морози канули в лету».