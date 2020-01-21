Про першу леді кілька тижнів нічого не чути

Дружина президента Олена Зеленська пропала з поля зору українців і соцмереж після страшної авіакатастрофи з літаком "МАУ", у якій загинуло 176 чоловік

Як передає Politeka.net, останній пост першої леді в Instagram як раз торкався трагедії з Боїнгом. Зеленська назвала те, що відбувається "тяжкою та непоправною втратою", а також написала, що "як і кожний, висловлює глибокі співчуття сім'ям загиблих, які перебували на борту рейсу Тегеран - Київ". Пост зроблений у день катастрофи 8 січня, після чого сторінка Зеленської пустує.

Останні звістки про дружину президента прозвучали кількома днями пізніше, 13 січня, і те, побічно - її ім'я згадувалося в Указі. Володимир Зеленський призначив дружину членом ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал". Зазначимо, до президентства Зеленського Олена працювала письменником-автором текстів у Квартал 95.

Ось і всі події, в яких на сьогоднішній день згадується перша леді України. Користувачі мережі припускають, що Зеленська досі не може оговтатися після трагедії з Боїнгом, тому її мовчання затягнулося.

"Не може оговтатися від трагедії"; "просто жахливо"; "А ще у нас кожен день гине в дтп по 10 чоловік. 😢", - писали в коментарях під постом.

Раніше ми повідомляли, неординарний наряд Олени Зеленської, в якому вона з'явилася на початку січня у національному музеї Оману, справив фурор на українців. У мережі всі хто не лінь обговорювали шльопанці першої леді.

Зокрема, під час офіційного візиту президентського подружжя до цієї арабської країни Олена в легкому платті-туніці, а також шльопанцях засвітилася в місцевому музеї. Користувачі "рознесли" першу леді за такий "простонародний" наряд.

"На фотці вся українська делегація одягнена так, ніби вони після музею на базар за картоплею зібралися"; "Пазорище, гумові шльопанці з ринку за 15 грн"; "Терміново цю ікону стилю в свіжий Vogue. Можна написати, що шльопки на офіційній зустрічі, то є дуже сучасна сучасність", - коментували знімки в мережі.

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